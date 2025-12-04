Długa zimowa przerwa świąteczna z reguły cieszy uczniów i nauczycieli. Gorzej z rodzicami, którzy muszą się nieźle nagimnastykować, by zorganizować dzieciom czas i opiekę. Rodzice dzieci do 8. roku życia mogą skorzystać z elastycznej organizacji pracy. Wniosek o elastyczny czas pracy trzeba jednak złożyć odpowiednio wcześniej. W wielu przypadkach oznacza to możliwość pracy zdalnej, zwłaszcza w dni okołoświąteczne, gdy szkoły są zamknięte.

Nie każdy ma jednak taką możliwość, a w tym roku zimowa przerwa świąteczna może potrwać nawet 18 dni. Oto od kiedy do kiedy uczniowie mają wolne od zajęć.

12 lub 18 dni. Tyle potrwa zimowa przerwa świąteczna w szkołach

Jak pokazuje kalendarz roku szkolnego 2025/2026, zimowa przerwa świąteczna rozpoczyna się 22 grudnia i kończy się 31 grudnia. Rzecz jasna wolny jest jednak także 1 stycznia, a później 6 stycznia.

Oprócz dni wolnych przewidzianych przez MEN, dyrektorzy szkół mają do dyspozycji także tzw. dni dyrektorskie. Ich liczba zależy od typu szkoły:

szkoły podstawowe mają 8 dni w roku,

szkoły ponadpodstawowe: 10 dni w roku,

szkoły specjalne: 4 dni.

Jeśli więc dyrektor szkoły zdecyduje o tym, by zaplanować je na początku stycznia, uczniowie nie wrócą na lekcje od razu po Nowym Roku. Placówki, w których dyrektorzy szkół zdecydują o tym, by 2 stycznia był dniem dyrektorskim, wydłużą uczniom wolne. Z pewnością z tej opcji skorzysta wielu dyrektorów, ponieważ 2 stycznia przypada w piątek. Ustanawiając dzień dyrektorski także w poniedziałek 5 stycznia (ustawowo wolny jest 6 stycznia: Święto Trzech Króli) uczniowie będą mieć aż 18-dniową przerwę w nauczaniu.

Czy szkoła zapewnia opiekę świetlicową? To mówią przepisy

Zgodnie z przepisami w czasie zimowej przerwy świątecznej szkoły nie muszą zapewniać opieki świetlicowej. Tylko w nielicznych placówkach rodzice będą więc mieli możliwość z posłania dziecka na świetlicę. Większość szkół w okresie okołoświątecznym będzie zamknięta.