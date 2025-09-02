Nowy rok szkolny rozpoczął się 1 września. Uczniowie mają już zaplanowane dni wolne. Kalendarz na najbliższe miesiące przewiduje przerwy świąteczne, ferie zimowe oraz wolne dni z okazji świąt państwowych.
Najważniejsze daty wolne od nauki:
- 11 listopada (wtorek): Święto Niepodległości.
- 22 grudnia - 31 grudnia: Zimowa przerwa świąteczna.
- 2 kwietnia - 7 kwietnia: Wiosenna przerwa świąteczna (Wielkanoc).
- 1 maja (piątek): Święto Pracy.
Terminy ferii zimowych
Ferie zimowe odbędą się w trzech turach, w zależności od województwa:
- 19 stycznia - 1 lutego 2026: mazowieckie, pomorskie, podlaskie, świętokrzyskie, warmińsko-mazurskie.
- 2 lutego - 15 lutego 2026: dolnośląskie, kujawsko-pomorskie, łódzkie, zachodniopomorskie, małopolskie, opolskie.
- 16 lutego - 1 marca 2026: podkarpackie, lubelskie, wielkopolskie, lubuskie, śląskie.
Egzaminy i wakacje
Zakończenie roku szkolnego dla maturzystów zaplanowano na 24 kwietnia 2026 r.. Egzaminy ósmoklasisty i matury odbędą się w maju, a ich dokładne daty poda Centralna Komisja Egzaminacyjna. Oficjalne zakończenie roku szkolnego dla pozostałych uczniów to 26 czerwca 2026 r., po którym rozpoczną się wakacje, trwające do 31 sierpnia.

