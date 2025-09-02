Najważniejsze daty wolne od nauki:

11 listopada (wtorek): Święto Niepodległości.

(wtorek): Święto Niepodległości. 22 grudnia - 31 grudnia: Zimowa przerwa świąteczna.

Zimowa przerwa świąteczna. 2 kwietnia - 7 kwietnia: Wiosenna przerwa świąteczna (Wielkanoc).

Wiosenna przerwa świąteczna (Wielkanoc). 1 maja (piątek): Święto Pracy.

Terminy ferii zimowych

Ferie zimowe odbędą się w trzech turach, w zależności od województwa:

19 stycznia - 1 lutego 2026: mazowieckie, pomorskie, podlaskie, świętokrzyskie, warmińsko-mazurskie.

mazowieckie, pomorskie, podlaskie, świętokrzyskie, warmińsko-mazurskie. 2 lutego - 15 lutego 2026: dolnośląskie, kujawsko-pomorskie, łódzkie, zachodniopomorskie, małopolskie, opolskie.

dolnośląskie, kujawsko-pomorskie, łódzkie, zachodniopomorskie, małopolskie, opolskie. 16 lutego - 1 marca 2026: podkarpackie, lubelskie, wielkopolskie, lubuskie, śląskie.

Egzaminy i wakacje

Zakończenie roku szkolnego dla maturzystów zaplanowano na 24 kwietnia 2026 r.. Egzaminy ósmoklasisty i matury odbędą się w maju, a ich dokładne daty poda Centralna Komisja Egzaminacyjna. Oficjalne zakończenie roku szkolnego dla pozostałych uczniów to 26 czerwca 2026 r., po którym rozpoczną się wakacje, trwające do 31 sierpnia.