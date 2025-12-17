Słownik języka polskiego, uwzględniający nową pisownię gotowy będzie dopiero za rok. Do tego czasu poloniści i uczniowie będą musieli radzić sobie bez tego narzędzia i korzystać z reguł, które opublikowane zostały na stronie internetowej Rady Języka Polskiego.

Nauczyciel: "Będę jak policjant"

Co będą robić poloniści? Zamierzają obniżać ocenę za starą pisownię? Będę postępował jak policjant. Gdy zmieniają się przepisy ruchu, to policjanci najpierw udzielają upomnienia, bez większych konsekwencji. Sprawdzając prace czy wypracowania uczniów, na marginesie zielonym kolorem będę więc pisać, jaka reguła teraz obowiązuje, ale na pewno nie będę obniżał ocen – mówi w rozmowie z RadioZET.pl Adam Ejnik, polonista w SP nr 1 w Żurominie.

Reklama

Taryfę ulgową będzie stosował do końca roku szkolnego. Ta zmiana w przyszłości ma nam wiele ułatwić i mam nadzieję, że tak się stanie, ale na razie trzeba będzie przejść przez pierwsze trudy. Wiadomo, że okres przejściowy nigdy nie jest łatwy – dodał nauczyciel.

Chaos i samowolka w szkołach?

Reklama

Na razie nie ma jasnych wytycznych dla nauczycieli, jak mają się zachować w takich przypadkach, co może wywołać chaos: jeden nauczyciel będzie podkreślać błędy, które do tej pory były poprawną pisownią, a drugi ignorować. Ułatwieniem nie jest fakt, że podręczniki są napisane zgodnie ze starą pisownią. Problemem, mogą być zwłaszcza ćwiczenia do nauki ortografii.O tym, że będziemy mieć zmieniane podręczniki, nie mamy informacji – powiedział Ejnik.

Centralna Komisja Egzaminacyjna wydała komunikat w sprawie oceniania poprawności ortograficznej w pracach egzaminacyjnych po wejściu w życie uchwał Rady Języka Polskiego. "W latach 2026–2030 w ocenie poprawności ortograficznej w pracach egzaminacyjnych egzaminu ósmoklasisty, egzaminu maturalnego oraz egzaminów eksternistycznych akceptowane będą zarówno obecnie obowiązujące, jak i nowe zasady zapisu" – poinformował dyrektor CKE, dra hab. Robert Zakrzewski. Nowe zasady ortografii, będą jedynymi obowiązującymi począwszy od roku 2031.

Prof. Jan Miodek ma radę dla nauczycieli

Prof. Jan Miodek, językoznawca, który - jako członek Rady Języka Polskiego przy Prezydium PAN - brał udział w przygotowywaniu zmian, ma radę dla nauczycieli. Zachęcam nauczycieli, by dali uczniom czas na przyswojenie nowości, nie podkreślali od razu błędu pięcioma czerwonymi kreskami. Warto też pamiętać, że jest ogromna różnica między "przyjacielem" napisanym błędnie przez "sz", a "na pewno" napisanym z błędem, czyli łącznie. No co tu dużo mówić: dla mnie zasady dotyczące tego drugiego przykładu są pośledniejszej rangi. Chodzi o to, że są umowne, a nie wynikają z historii języka - wyjaśnił prof. Miodek w rozmowie z Wrocław.pl.