Start i zakończenie naboru wniosków o dofinansowanie wycieczek?

Jak podał resort edukacji nabór wniosków do MEN trwał zaledwie 12 minut. Przypomnijmy, od 19 czerwca (dokładnie od godz. 10:00) wnioski do resortu edukacji mogły wysyłać placówki zainteresowane otrzymaniem dofinansowania wycieczek szkolnych. Program "Podróże z klasą" – przedstawiony przez MEN pod koniec maja – umożliwiał sfinansowanie nawet do 100 proc. kosztów wycieczki, maksymalnie do 50 tys. zł.

Wyjazd musiał jednak spełnić określone warunki. Na finansowanie programu w 2024 r. przeznaczono 60 mln zł. Jak podało MEN, pula środków finansowych została już jednak wyczerpana, ale to nie koniec programów dofinansowania wycieczek. Kolejny nabór wniosków rusza już 26 czerwca, a dotyczy programu "Kto ty jesteś? – Polak mały", związanego z finansowaniem zajęć kulturalnych, pikników i wycieczek dla uczniów przedszkoli. W tym wypadku można z kolei uzyskać dofinansowanie nawet do 500 tys. zł.

"Podróże z klasą" – kto mógł ubiegać się o dofinansowanie?

Wnioski o dofinansowanie wycieczek szkolnych mogły składać organy prowadzące publiczne i niepubliczne szkoły podstawowe oraz ponadpodstawowe. Program był skierowany do uczniów z 4 grup wiekowych:

I grupa – klasy I-III szkół podstawowych,

szkół podstawowych, II grupa – klasy IV-VI szkół podstawowych,

szkół podstawowych, III grupa – klasy VII-VIII szkół podstawowych,

szkół podstawowych, IV grupa – uczniowie ze szkół ponadpodstawowych.

Jakie są maksymalne kwoty dofinansowania wycieczki?

Kwota otrzymanych od MEN środków miała zależeć m.in. od czasu trwania wycieczki. Najwyższe dofinansowanie – w kwocie nawet do 50 tys. zł – otrzymały placówki planujące dla uczniów wycieczkę pięciodniową. Dla krótszych wycieczek szkolnych można było otrzymać odpowiednio:

do 40 tys. zł dla wycieczki czterodniowej,

dla wycieczki czterodniowej, do 30 tys. zł dla wycieczki trzydniowej,

dla wycieczki trzydniowej, do 20 tys. zł dla wycieczki dwudniowej.

Dofinansowanie było przyznawane na pokrycie ściśle określonych kosztów. MEN mogło przyznać dofinansowanie wyłącznie na: bilety wstępu, koszty transportu, wyżywienie, zakwaterowanie i ubezpieczenie uczestników wycieczek. Wkład własny nie był wymagany, jeśli dotacja pokrywała wszystkie koszty wycieczki. Dofinansowania nie można jednak było uzyskać m.in. na prowizje dla biur turystycznych, z pomocą których będzie organizowany wyjazd.

Co trzeba było uwzględnić w planie wycieczki?

Szkoły, które chciały otrzymać dofinansowanie, musiały uwzględnić w planie wycieczki kilka istotnych punktów. Kluczowa zasada dotyczyła terminu wyjazdu – wycieczkę należy zorganizować od września do 15 grudnia 2024. Program wyjazdu musiał uwzględniać tzw. punkty edukacyjne, czyli wizytę uczniów w muzeum, teatrze, wybranej (dowolnej) instytucji kultury, skansenie lub centrum nauki. Warto podkreślić, że wybór punktów edukacyjnych zależał wyłącznie od organizatora wycieczki. Resort edukacji nie podał listy miejsc, z których można było wybierać obowiązkowe punkty wizyt.

Obowiązkową – dla otrzymania dofinansowania – pozostawała konieczność uwzględnienia określonej liczby punktów edukacyjnych w programie wyjazdu, w zależności od czasu trwania wycieczki. Przykładowo: wyjazd pięciodniowy musiał obejmować co najmniej 5 punktów edukacyjnych, a wyjazd dwudniowy co najmniej 2 punkty.