Przypomnijmy, matura 2024 rozpoczęła się 7 maja. Egzaminy trwają do 25 maja. Część pisemną zaplanowano na dni 7-24 maja, a egzaminy ustne odbywają się między 11 a 16 maja oraz w dniach 20-25 maja.

Matura 2024. Informatyka. Co było? Arkusze CKE

Już wiadomo z jakimi zadaniami i tematami musieli zmierzyć się zdający maturę 2024 z informatyki. Po godz. 14.00 CKE opublikuje arkusze CKE, które znajdziesz poniżej. Po kliknięciu w link sprawdzisz, jak wyglądał tegoroczny egzamin:

ARKUSZ CKE – MATURA 2024, INFORMATYKA - POZIOM ROZSZERZONY, FORMUŁA 2023

ARKUSZ CKE – MATURA 2024, INFORMATYKA - POZIOM ROZSZERZONY, FORMUŁA 2015

Matura 2024. Szczegółowy harmonogram matur pisemnych

W pierwszym tygodniu egzaminów odbyły się pisemne matury 2024 z:

7 maja - g. 9:00 - język polski (PP),

(PP), 8 maja - g. 9:00 – matematyka (PP), g. 14:00 - język kaszubski (PR), język łemkowski (PR), język łaciński i kultura antyczna (PR),

9 maja - g. 9:00 - język angielski (PP), g. 14:00 - język francuski (PP), język hiszpański (PP), język niemiecki (PP), język rosyjski (PP), język włoski (PP),

10 maja - g. 9:00 - wiedza o społeczeństwie (PR), g. 14:00 - język niemiecki (PR, PD)

Matura 2024. Te egzaminy odbyły się w drugim tygodniu [HARMONOGRAM, GODZINY]

13 maja - g. 9:00 - język angielski (PR, PD), g. 14:00 – filozofia (PR),

14 maja - g. 9:00 – biologia (PR), g. 14:00 - język rosyjski (PR, PD),

15 maja - g. 9:00 – matematyka (PR), g. 14:00 - język francuski (PR, PD),

16 maja - g. 9:00 – chemia (PR), g. 14:00 - historia muzyki (PR),

17 maja - g. 9:00 – geografia (PR), g. 14:00 - języki mniejszości narodowych (PP)

Matura 2024. Te egzaminy odbywają się w trzecim tygodniu [HARMONOGRAM, GODZINY]

20 maja - g. 9:00 - język polski (PR), g. 14:00 - języki mniejszości narodowych (PR),

21 maja - g. 9:00 – historia (PR), g. 14:00 - język hiszpański (PR, PD),

22 maja - g. 9:00 – informatyka (PR), g. 14:00 - historia sztuki (PR),

23 maja - g. 9:00 – fizyka (PR), g. 14:00 - język włoski (PR, PD),

24 maja - g. 9:00 - matematyka (PP), g. 10:35 - geografia (PR), g. 12:10 - chemia (PR), g. 13:45 - fizyka (PR), g. 15:20 - biologia (PR), g. 16:55 - historia (PR) w języku obcym.

***PD– poziom dwujęzyczny, PP – poziom podstawowy, PR – poziom rozszerzony.

Przewidziane są również matury pisemne 2024 w terminie dodatkowym:

3-7 czerwca 2024,

10-14 czerwca 2024,

17 czerwca 2024.

Matura 2024. Dwie formuły egzaminu

W 2024 r. egzamin maturalny, podobnie jak w roku poprzednim, odbywa się w dwóch formułach - w tzw. Formule 2023 oraz w Formule 2015.



Do egzaminu maturalnego w "Formule 2023" przystępują:

absolwenci 4-letniego liceum ogólnokształcącego (po raz pierwszy lub kolejny);

absolwenci 5-letniego technikum (po raz pierwszy);

absolwenci branżowej szkoły II stopnia na podbudowie 8-letniej szkoły podstawowej (po raz pierwszy);

osoby, które uzyskały świadectwo ukończenia 4-letniego liceum ogólnokształcącego na podstawie egzaminów eksternistycznych (po raz pierwszy);

absolwenci ponadpodstawowych szkół średnich (z wyjątkami; po raz pierwszy lub kolejny) oraz absolwenci oddziałów międzynarodowych, posiadający dyplom IB (po raz pierwszy).

Natomiast do egzaminu maturalnego w "Formule 2015" podchodzą:

absolwenci wszystkich typów szkół z lat ubiegłych, tj. 3-letniego liceum ogólnokształcącego, szkoły artystycznej realizującej program 3-letniego liceum ogólnokształcącego, 4-letniego technikum, liceum profilowanego oraz technikum uzupełniającego dla młodzieży, uzupełniającego liceum ogólnokształcącego;

absolwenci branżowej szkoły II stopnia na podbudowie gimnazjum (po raz pierwszy lub kolejny);

osoby, które uzyskały świadectwo ukończenia 3-letniego liceum ogólnokształcącego na podstawie egzaminów eksternistycznych.

Matura - czas trwania egzaminów pisemnych

Egzaminy maturalne 2024 trwają od 2 do 4 godzin, w zależności od przedmiotu i poziomu. Najdłużej trwał egzamin z języka polskiego na poziomie podstawowym - 4 godziny.

Polski i informatyka na poziomie rozszerzonym - 3,5 godziny.

Przedmioty dodatkowe, poza informatyką - 3 godziny. Najmniej czasu przewidziano na egzamin z języka obcego na poziomie podstawowym -2 godziny.

Natomiast na język obcy na poziomie rozszerzonym przewidziano 2,5 godziny.

Matura 2024 - Kiedy wyniki?

Informacje o wynikach egzaminu maturalnego zostaną przekazane do szkół przez okręgowe komisje egzaminacyjne do 9 lipca 2024 roku. I to właśnie 9 lipca ogłoszone zostaną ogólnopolskie wyniki tegorocznego egzaminu maturalnego.

Matura 2024 - termin poprawkowy

Jak co roku przewidziany jest również maturalny egzamin poprawkowy. W tym roku:

Część pisemna odbędzie się 20 sierpnia 2024 r. o godz. 9:00. Natomiast część ustna (język polski, języki mniejszości narodowych, języki obce nowożytne) – 21 sierpnia 2024 r.

Wyniki matury poprawkowej ogłoszone zostaną - 10 września 2024.