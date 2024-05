Osoby niepełnosprawne mogą otrzymać dofinansowanie do nauki wszkole wyższej, szkole policealnej, kolegium lub do przeprowadzenia przewodu doktorskiego.

Rodzaje dofinansowania

Przedmiotem dofinansowania jest pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym.

Reklama

Dofinansowanie obejmuje koszt opłaty za naukę (czesne) lub opłaty za przeprowadzenie przewodu doktorskiego (w przypadku osób, które mają wszczęty przewód doktorski, a nie są uczestnikami studiów doktoranckich). Dla uczniów szkół policealnych, kolegium i studentów przewidziany jest także dodatek na pokrycie innych kosztów kształcenia.

Reklama

Maksymalna kwota dofinansowania

Semestr/półrocze objęte dofinansowaniem, wynosi w przypadku:

Dodatku na pokrycie kosztów kształcenia: do 1.100 zł - dla wnioskodawców pobierających naukę w szkole policealnej lub kolegium, do 1.650 zł - dla pozostałych wnioskodawców; Dodatku na uiszczenie opłaty za przeprowadzenie przewodu doktorskiego – do 4.400 zł. Jeśli osoba niepełnosprawna pobiera naukę jednocześnie na dwóch lub więcej kierunkach studiów wyższych, kwota dofinansowania do czesnego na drugim i kolejnych kierunkach może wynieść do 50proc. kosztów czesnego ponoszonego na każdym z tych kierunków. Dofinansowanie powyżej kwoty 2200 zł jest możliwe, jeśli wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu wnioskodawcy nie przekracza kwoty 764 zł (netto) na osobę, z zastrzeżeniem zasad dotyczących wkładu własnego.

Kto może skorzystać?

Reklama

Każdy, kto ma stopień niepełnosprawności, uczy się w szkole wyższej, w tym w doktorskiej, szkole policealnej lub kolegium lub ma otwarty przewód doktorski poza studiami doktoranckimi.

Co trzeba przygotować?

Trzeba przygotować do wniosku orzeczenie o niepełnosprawności, zaświadczenie z uczelni/szkoły,, które należy załączyć w oryginale.

Proponowana pomoc finansowa obejmuje do 20 semestrów różnych etapów edukacji wyższej, w tym szkoły policealnej, kolegium, studiów I, II i III stopnia, jednolitych studiów magisterskich, studiów podyplomowych, szkoły doktorskiej oraz przewodu doktorskiego otwartego poza studiami.

Wniosek można teraz składac na rok akademicki 2024/2025. Wnioski przyjmowane są od 01.03.2024 do 10.10.2024.

Udział własny

W przypadku osób pracujących, wnioskodawca musi pokryć przynajmniej 10 proc. kosztów czesnego na pierwszym kierunku studiów.

Ubiegając się o dofinansowanie można być zwolniony z wniesienia udziału w wysokości 10 proc. kosztów czesnego, gdy wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekracza kwoty 764 zł (netto) na osobę.