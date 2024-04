W 2024 r. egzamin ósmoklasisty będzie przeprowadzany od 14 do 16 maja (wtorek – czwartek), zgodnie z poniższym harmonogramem

We wtorek, 14 maja, o godz. 9:00 odbędzie się egzamin z języka polskiego.

W środę, 15 maja, o godz. 9:00 odbędzie się egzamin z matematyki.

W czwartek, 16 maja, o godz. 9:00 odbędzie się egzamin z języka obcego nowożytnego.

W 2024 r. do egzaminu ósmoklasisty zostało zgłoszonych:

1) ponad 214 500 uczniów z ponad 11 190 szkół, którzy rozwiążą zadania w ponad 643 500 arkuszach

2) ponad 11 600 uczniów – obywateli Ukrainy z ok. 3 400 szkół, którzy rozwiążą zadania w ponad 34 800 arkuszach.

Reklama

Jaki język najczęściej wybierali ósmoklasiści

97,7 proc. ósmoklasistów zadeklarowała przystąpienie do egzaminu z języka angielskiego. Na drugim iejscu znalazł się język niemiecki, do którego przystąpi 1,9 proc. uczniów. Do egzaminu z pozostałych języków obcych (tj. francuskiego, hiszpańskiego, rosyjskiego i włoskiego) przystąpi łącznie 0,4 proc. ósmoklasistów

Spośród uczniów – obywateli Ukrainy 75,4 proc. zadeklarowała przystąpienie do egzaminu z języka angielskiego, a na drugim miejscu z deklaracją 23,4 proc. znalazł się język rosyjski. Do egzaminu z pozostałych języków obcych (tj. francuskiego, hiszpańskiego, niemieckiego i włoskiego) przystąpi łącznie 1,2 proc. spośród wszystkich zgłoszonych uczniów – obywateli Ukrainy.

Kiedy będzie można zobaczyć tegoroczne arkusze

Arkusze wykorzystane na tegorocznym egzaminie ósmoklasisty będą publikowane na stronach internetowych Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i okręgowych komisji egzaminacyjnych w każdym dniu egzaminu ok. godz. 13:00.