Szkolenie wojskowe dla absolwentów szkół średnich

Uczniowie kończący szkołę średnią mogą skorzystać z nowego programu Ministerstwa Obrony Narodowej. Szef resortu i wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz zapowiedział, że program szkolenia wojskowego dla młodych jest przygotowywany wspólnie ze Sztabem Generalnym. Według przekazanych informacji ma ono trwać przez 27 dni. Jego celem jest przygotowanie do aktywnej służby wojskowej, budowanie postaw patriotycznych oraz nabycie umiejętności, które pomogą w skutecznym działaniu w środowisku armii.

"Chciałbym zaprosić młodych ludzi po szkole ponadpodstawowej, zanim pójdą na studia czy do pracy, żeby przyszli na miesiąc przeszkolenia, żebyśmy mogli zaoferować im umiejętność, sprawność" – powiedział minister obrony narodowej cytowany przez Infor.pl.

Reklama

6000 zł na rękę za niespełna miesięczne szkolenie

Uczestnik nie musi ponosić żadnych kosztów, by wziąć udział w szkoleniu, otrzyma jednak za uczestnictwo wynagrodzenie. Będzie ono równe wysokości najniższego uposażenia zasadniczego żołnierza zawodowego. Aktualnie wynosi ono 6000 zł brutto. W przypadku osób do 26. roku życia podatek nie jest pobierany, więc kwota brutto jest tą, którą uczestnik otrzyma "na rękę".

"Uważam, że lepiej pójść na takie przeszkolenie niż do pracy do kawiarni czy restauracji. To uposażenie nie będzie wcale jakieś tylko symboliczne, tylko bardzo przyzwoite, powyżej minimalnego wynagrodzenia. Więc bardzo będę zachęcał młodych ludzi" – informował Władysław Kosiniak-Kamysz.

Terminy szkolenia wojskowego dla młodych

Młodym oferowane są trzy terminy szkolenia, aby jak najbardziej ułatwić im uczestnictwo:

pierwszy termin – od 10 czerwca do 6 lipca;

drugi termin – od 15 lipca do 10 sierpnia;

trzeci termin – od 19 sierpnia do 14 września.

Jak zgłosić się na szkolenie?

Jeśli absolwent szkoły średniej będzie chciał wciąć udział w wakacyjnym szkoleniu do służby wojskowej, powinien złożyć wniosek o powołanie w wybranym Wojskowym Centrum Rekrutacji. Możliwy jest również kontakt z rekruterami przez portal www.zostanzolnierzem.pl.