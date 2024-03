Nowacka w opublikowanej w czwartek rozmowie z "Rzeczpospolitą" odniosła się kwestii prac domowych.

Prace domowe

Szkoła jest od wyrównywania szans. Rodzic może wspierać i inwestować w dziecko, ale to szkoła ma zapewnić powszechną wiedzę, a nie dom. Co do projektu, konieczna będzie korekta w klasach I–III, bo pierwotny zapis był nieprecyzyjny. W przypadku najmłodszych konieczna jest troska o małą motorykę – w tym zakresie nastąpi doprecyzowanie zapisu – powiedziała.

Według niej to "pierwszy krok, by szkołę unowocześnić". Drugi to "mniej ocen, a więcej rozmowy".

Rekolekcje

Odnosząc się do zbliżającej się Wielkanocy i organizowanych w szkołach rekolekcji, Nowacka zapowiedziała, że "na przyszły rok przygotuje przepisy, które pozwolą nauczycielom na podejmowanie autonomicznych decyzji, czy chcą uczestniczyć w rekolekcjach, czy nie".

Nikt nie może być do tego zmuszany. Praktyki religijne są dla wielu osób ważne, ale nie może się to odbywać kosztem edukacji. Praktyka religijna jest sprawą prywatną – dodała.