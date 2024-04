10 kwietnia do konsultacji publicznych trafił projekt rozporządzenia w sprawie ramowych planów nauczania, w którym zrezygnowano z nauczania przedmiotu historia i teraźniejszość (HiT). Zgodnie z nim uczniowie, którzy we wrześniu rozpoczną naukę w klasach I szkół ponadpodstawowych, nie będą się uczyć HiT.

Edukacja obywatelska zamiast HiT

Równocześnie ministra edukacji Barbara Nowacka zapowiedziała, że w planach resortu jest wprowadzenie od 1 września 2025 r. nowego przedmiotu pod nazwą edukacja obywatelska, który zastąpi HiT. Będzie on nauczany w klasach II szkół ponadpodstawowych w wymiarze dwóch godzin tygodniowo.

Związek Nauczycielstwa Polskiego poinformował we wtorek, że 15 kwietnia wystosował do Ministerstwa Edukacji Narodowej list dotyczący skutków rezygnacji z nauczania HiT. Zaznaczył w nim m.in., że do tej pory w klasach I HiT realizowany był w wymiarze dwóch godzin tygodniowo, a w klasach II w wymiarze jednej godziny. "Tak więc w roku szkolnym 2024/2025 w klasach pierwszych nie będzie ani przedmiotu historia i teraźniejszość, ani przedmiotu edukacja obywatelska, co będzie miało znaczący wpływ na wymiar zatrudnienia nauczycieli" - podkreślono w cytowanym piśmie.

Pomysł przywrócenia WOS-u na jeden rok

ZNP zwrócił się więc do resortu o "rozważenie możliwości przywrócenia na jeden rok szkolny 2024/2025 w klasach I w wymiarze jednej godziny przedmiotu wiedza o społeczeństwie, do którego prowadzenia nauczyciele są przygotowani, posiadają wymagane kwalifikacje, jak również są podręczniki".

Ministra edukacji pytana w niedzielę o komentarz do sprawy powiedziała, że "to wymagane i konieczne cięcie, o czym dokładnie wszyscy wiedzieli, że się wydarzy". Szefowa MEN stwierdziła, że "jeżeli mamy dobrze przygotować ludzi do edukacji obywatelskiej, to też trzeba spojrzeć na wiek, w jakim młodzież będzie dostawała tę wiedzę".

Podkreśliła, że "II klasa jest optymalnym momentem, bo uczniowie już oswoili się z liceum, jeszcze pamiętają zajęcia z WOS-u i zaraz wejdą w wiek większego partycypowania w społeczeństwie".

Zapytana, czy resort rozważa przywrócenie przedmiotu wiedza o społeczeństwie dla przyszłorocznych pierwszoklasistów, odparła, że "ci, którzy będą zaczynali teraz I klasę, będą mieli edukację obywatelską w II klasie, więc nie stracą merytorycznie nic". Natomiast gdybyśmy chcieli wprowadzić gigantyczny bałagan, to jest dokładnie ten pomysł – wskazała.

Naprawdę, nie są nam potrzebne rozwiązania, które na siłę wtłaczają w młodzież dodatkową wiedzę, a przywracanie WOS-u w pierwszej klasie, sprzed czasów pana Czarnka, tylko by taki chaos wzmogło - zaznaczyła.

Dodała, że nauczyciele "będą mieli dobry przedmiot edukacja obywatelska, który będzie przedmiotem, na którym nie będą musieli być poddani presji przygotowań do egzaminu, tylko czas na nauczenie młodzieży, dobre, staranne, rzeczy najważniejszych: jak partycypować w społeczeństwie obywatelskim".

HiT za czasów Przemysława Czarnka

HiT został wprowadzony, gdy ministrem edukacji i nauki był Przemysław Czarnek. Nauczany jest w szkołach ponadpodstawowych od 1 września 2022 r.: w roku szkolnym 2022/2023 nauczany był w klasach I, w roku szkolnym 2023/2024 jest w klasie I i II. Wprowadzono go w miejsce przedmiotu wiedza o społeczeństwie, nauczanego w zakresie podstawowym, obejmuje zagadnienia z zakresu wiedzy o społeczeństwie i zagadnienia z historii najnowszej od 1945 r. do 2015 r.