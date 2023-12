"Gez Z". Kontrowersje w Sejmie

Sejmowe obrady ponownie wzbudziły kontrowersje. Tym razem zapalnikiem dyskusji okazało się wystąpienie Adama Gomoły z Polski 2050. Młody polityk wypowiadał się w kwestii niedziel handlowych, opowiadając m.in. o wysokich kosztach życia studentów (i ograniczonych możliwościach dorabiania w weekendy). W trakcie przemówienia padło sformułowanie "Gen Z", na co część posłów zareagowała śmiechem. Na prośbę przemawiającego zebranych na sali obrad uciszał marszałek Sejmu. Szymon Hołownia skorygował również posła Kaletę, który przerywał wystąpienie Gomoły: "Nie Jay-Z, tylko gen Z, panie pośle Kaleta. To są jednak dwa różne zjawiska."

Reakcje poselskie na wypowiedź młodego polityka ożywiły dyskusję w mediach o rosnących kosztach utrzymania młodego pokolenia – studentów i osób wchodzących na rynek pracy. Komentujący zwracali uwagę na "pogardliwy stosunek" części zgromadzonych do młodego przedstawiciela Zetek.

"Bardzo mi miło, że wiele osób usłyszało dziś o tak wydawałoby się popularnym określeniu jak Gen Z" – napisał poseł Gomoła na swoim koncie X/Twitter. I dodał – "Przy okazji PiS dowiedział się, że średni koszt życia studentów w Polsce za ich rządów wzrósł z 1,5k do prawie 4k miesięcznie. To dlatego młodzi poszli tak licznie do wyborów i odsunęli PiS od władzy."

Kim są przedstawiciele Gen Z?

Termin "pokolenie Z" to umowne określenie generacji ludzi urodzonych pomiędzy 1995 a 2012 rokiem. Zetki wchodzą na rynek pracy po pokoleniu millenialsów (urodzeni w latach 80., nazywani też "pokoleniem Y") i przedstawicieli "pokolenia X" (urodzeni pod koniec lat 70.). Podana systematyka jest umowna i ma raczej charakter orientacyjny, ale często pojawia się w mediach w kontekście charakterystyki wyborów życiowych danego pokolenia.

Zachowanie przedstawicieli Gen Z analizują m.in. specjaliści HR, marketingowcy i socjologowie. O Zetkach pisze się często w kontekście ich wyborów zakupowych, stosunku do tematu zmian klimatycznych czy wyzwań związanych z rynkiem pracy. Przedstawicieli tego pokolenia kojarzy się zazwyczaj z dorastaniem w świecie cyfrowym i korzystaniem z dobrodziejstw najnowszych rozwiązań technologicznych. Według różnych badań i analiz socjologicznych Zetki mają kierować się w życiu m.in. swoimi potrzebami socjalnymi (bardziej niż pokolenie X) i zasadą work-life balance.

Gen Z w raportach i statystykach

Badanie EY i JA Worldwide z 2021 roku dotyczące Gen Z [źródło: How business and education can help Gen Z reframe the future, ey.com, dostęp: 30.11.23] potwierdza, że prawie 80 proc. przedstawicieli tego pokolenia czuje się pewnie korzystając z nowych narzędzi technologicznych. Inne, ciekawe wnioski z podsumowania badania:

82 proc. respondentów czuje się pewnie wobec wyzwania znalezienia dobrej pracy do 2030 roku,

54 proc. respondentów uważa, że edukacja przygotowała ich do sukcesu w życiu,

75 proc. badanych ma pozytywny stosunek do tematu globalizacji i automatyzacji warunków pracy,

65 proc. badanych wierzy, że w ciągu 10 kolejnych lat będą prowadzić własny biznes.

Badani wskazali również trzy kluczowe cechy, które ich zdaniem są wyznacznikiem idealnej kariery:

tworzenie oryginalnych idei,

współpraca z ludźmi z całego świata,

rozwiązywanie złożonych problemów.

W ogólnych wnioskach o młodym pokoleniu przeważa temat optymizmu, wiary we własne siły i chęć wdrażania zmian. Polskie pokolenie Gen Z jest również określane mianem "optymistycznego" oraz "wymagającego" wobec realiów rynku pracy. Jak pokazują ostatnie dyskusje medialne, jest to również grupa, której głos będzie się liczyć coraz bardziej w politycznej debacie.