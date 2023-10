Radosław Potrac Nauczycielem Roku 2023

Jestem belfrem i nic tego nie zmieni – to motto historyka z Warszawy przytoczone przez Głos Nauczycielski. Zwycięzca konkursu to wszechstronny pedagog łączący wiele funkcji – nauczyciela wspomagającego, wychowawcy, redaktora, społecznika i miłośnika harcerstwa. Radosław Potrac pracuje na co dzień w Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 30 im. Powstańców 1863 r. w Warszawie. Historyka doceniono m.in. za oryginalne projekty edukacyjne (współprace z centrami Holokaustu i muzeami żydowskimi, Domem Powstańca) i zaangażowanie w działalność charytatywną dla uchodźców z Ukrainy.

Wyróżnienie jury dla polonistki i pedagożki

Równorzędne wyróżnienia w konkursie otrzymały:

Anita Mańdok – polonistka pracująca w Polskiej Szkole we Fryburgu, prezeska Stowarzyszenia Lajkonik i członkini Związku Nauczycieli Języka Polskiego i Pedagogów w Niemczech.

Marta Szymczyk – pedagożka w Społecznej Szkole Podstawowej Towarzystwa Oświatowego „Edukacja” w Łodzi, społeczniczka wyróżniona w ramach XIV edycji Nagrody im. Ireny Sendlerowej „Za naprawianie świata”, autorka bloga Nieszablonowa Pedagożka.

Aleksandra Janicka – Nauczyciel Jutr@ 2023

Podczas oficjalnej gali przyznano po raz trzeci nagrodę Nauczyciel Jutra@. Wyróżnienie przyznaje Głos Nauczycielski wraz z Fundacją Orange. Spośród zgłoszonych kandydatów wybierano pedagogów stawiających na oryginalne metody nauczania z wykorzystaniem m.in. technologii cyfrowych. Jak podaje Głos Nauczycielski, Aleksandra Janicka, zwyciężczyni konkursu, pracuje z dziećmi w oparciu o edukację planu daltońskiego. Podopieczni Nauczyciela Jutr@ 2023 podejmują własne inicjatywy, uczą się kodowania i rozwijają myślenie abstrakcyjne.

Nagrodę specjalną konkursu otrzymał w tym roku Artur Tutka – nauczyciel przedmiotów zawodowych w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. Stefana Banacha w Jarosławiu.

Martyna Wojciechowska – Przyjaciel Szkoły 2023

Honorowy tytuł Przyjaciela Szkoły 2023 przyznano Martynie Wojciechowskiej. Podróżniczka została nagrodzona nie tylko za wspieranie edukacji, ale również działalność na rzecz osób wykluczonych z przestrzeni publicznej. Martyna Wojciechowska jest założycielką fundacji Unaweza, promującej wyrównywanie szans ekonomicznych kobiet z całego świata. W kwietniu tego roku fundacja wydała raport Młode Głowy z wynikami szeroko zakrojonego badania o zdrowiu psychicznym 184 tys. uczniów.

Jak wybierany jest Nauczyciel Roku?

Pierwszy konkurs na najlepszego pedagoga w Polsce odbył się w 2002 roku. Głos Nauczycielski we współpracy z MEN zaprosił do zgłaszania nauczycieli wyróżniających się wiedzą i innowacyjnym podejściem do prowadzonych zajęć. Kandydatów do nagrody mogą zgłaszać m.in. dyrektorzy szkół, rodzice, a nawet uczniowie. W pierwszym etapie konkursu jury wybiera spośród zgłoszonych trzynastu kandydatów. W finale wskazuje zwycięzcę i dwójkę wyróżnionych.