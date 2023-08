Reklama

Gry komputerowe w szkołach

Już w najbliższym roku szkolnym 2023/2024 zostaną wprowadzone do szkół gry komputerowe o walorach edukacyjnych. Ministerstwo Edukacji i Nauki uruchomiło nowy projekt "Gry w edukacji". Jak zapewnia resort, to innowacyjne rozwiązanie i odpowiedź na obecny świat, w jakim żyją młode pokolenia.

Reklama

Dwie gry komputerowe na liście lektur

Już w tym roku od września 2023 gry komputerowe będą elementem podstawy programowej z języka polskiego. Dwie gry:

”Gra szyfrów” autorstwa Instytutu Pamięci Narodowej czy

”This War of Mine” stworzona przez 11 Bit Studios

zostaną wpisane na listę lektur jako pozycje rekomendowane. Pierwsza - "Gra szyfrów" -jest dostępna dla młodszych uczniów. Natomiast ”This War of Mine” jest przeznaczona wyłącznie dla uczniów pełnoletnich, zatem będzie ona obowiązywać wyłącznie w ostatnich klasach szkół ponadpodstawowych. Ministerstwo zapowiada, że z czasem propozycji gier ma być znacznie więcej.

Dlaczego gry komputerowe zostaną wprowadzone do szkół?

Gry komputerowe to ważny element współczesnej kultury nie tylko dla młodszego pokolenia. Również dorośli Polacy lubią grać w gry. Według szacunków około 80 proc pełnoletnich Polaków gra w gry komputerowe. Natomiast na całym świecie dorosłych fanów gier są 3 miliardy. To sprawia, że ta forma rozrywki i edukacji jest istotnym elementem współczesnej kultury i młode pokolenia powinny mieć możliwość korzystania z nich również w szkole w celach naukowych. Włączenie gier do programu nauczania to, zdaniem resortu edukacji, rozwiązanie bardzo pomocne, ponieważ dzięki niemu wiedza jest przekazywana uczniom w sposób nowoczesny i atrakcyjny. Pozwala to również rozwijać wyobraźnię uczniów oraz umiejętności miękkie.

"Gra szyfrów"

Ta gra stworzona przez Instytut Pamięci Narodowej przedstawia przebieg wojny polsko-bolszewickiej prezentując jednocześnie wpływ polskiej kryptologii na zwycięstwo Polaków. Gracze mają za zadanie udokumentowanie wydarzeń historycznych. Każdy bohater otrzymuje indywidualnie przydzielone zadanie. Uczniowie mogą się wcielić w żołnierzy wojny z 1920 roku. W grze można między innymi uruchomić urządzenia komunikacyjne sprzed ponad wieku, czy też złamać bolszewickie szyfry i zniszczyć pociąg pancerny Sowietów.

Reklama

"This War of Mine"

To pierwsza gra komputerowa wprowadzona do polskiej edukacji. "This War of Mine" to gra produkcji 11 Bit Studios. Przedstawia ona graczom realia wojen domowych. Opowiada losy cywilów, którzy usiłują przetrwać w mieście objętym konfliktem zbrojnym. Gra w bardzo realistyczny sposób oddaje realia wojenne. Przedstawia także proces walki o życie, który jest wyniszczający zarówno fizycznie jak i moralnie.

Kolejne gry włączone do podstawy programowej?

Dwie wymienione gry edukacyjne to dopiero początek. Justyna Orłowska, pełnomocnik Prezesa Rady Ministrów ds. GovTech zachęca polskich producentów gier komputerowych, aby zgłaszali swoje gry do programu. Propozycja dotyczy gier o wysokich walorach edukacyjnych, które mogą być włączone do podstawy programowej. Aby taka gra mogła być wprowadzona do szkół producent oddaje ją nieodpłatnie na rzecz edukacji.