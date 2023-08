Reklama

Koniec z 45-minutowymi lekcjami. Edukacyjna rewolucja w Wodzisławiu Śląskim

Do najbardziej charakterystycznych zmian w sposobie nauczania w Wodzisławiu Śląskim należą:

Reklama

czterodniowy tydzień nauki

zrezygnowanie z trwających 45 minut lekcji.

Ale to nie koniec zmian. Najwięcej uwagi będzie przykładane do nauk ścisłych. W planach jest także zwiększenie indywidualnej pracy z każdym uczniem oraz ograniczenie kartkówek i testów.

System oceniania do zmiany

Projekt zakłada także odejście od tradycyjnej skali ocen. Miałyby on być one zastąpione ocenami opisowym. Wiedza każdego z nich byłaby sprawdzana bardziej indywidualnie, a jej poziom omawiany byłby osobiście z nauczycielem.

Dodatkowo aby te elementy mogły być wprowadzone, liczba uczniów w każdej klasie będzie mniejsza. Planowana jest także wymiana sprzętu i reorganizacja przestrzeni klas edukacyjnych.

Jakich szkół dotyczą zmiany?

Rewolucja w systemie oświaty ma dotyczyć szkół podstawowych zlokalizowanych w Wodzisławiu Śląskim. Nowe sposób nauczania będzie realizowany w 13 podstawówkach. Zgodnie z założeniami jest to projekt długoterminowy, który potrwa co najmniej do 2026 roku. Oczywiście, jeżeli będzie taka konieczność, będzie on również na bieżąco zmieniany i dostosowywany pod aktualne wyzwania, które pojawią się w trakcie jego realizacji.

Reklama

Rewolucyjne zmiany w szkołach. Innowacyjny program nauki

W ramach transformacji cyfrowej szkół w Wodzisławiu Śląskim zostaną wprowadzone duże zmiany w systemie oświaty w miejscowych szkołach. Celem działań jest stworzenie dla uczniów miasta optymalnego środowiska edukacyjnego i dostosowanie systemu oświaty do obecnych potrzeb uczniów. A te są zdecydowanie inne niż uczniów chociażby sprzed 10 lat. Bowiem obecny rozwój Przemysłu 4.0 będącego procesem transformacji technologicznej i organizacyjnej przedsiębiorstw, a także otoczenie uczniów technologiami w każdej sferze ich życia, powinny zostać uwzględnione w systemie edukacji. Są to bowiem bardzo istotne elementy zarówno w nauce jak i w funkcjonowaniu w życiu dorosłym.

Tworzenie "optymalnego środowiska edukacyjnego"

Zadaniem zmian w systemie nauczania w Wodzisławiu Śląskim jest zapewnienie uczniom optymalnego środowiska do ich edukacji. W tym celu nauczyciele będą mieli możliwość korzystania z różnych sposobów organizowania nauki takich jak np.:

laboratoria

projekty edukacyjne

internetowe platformy

programy edukacyjne.

W stosunku do uczniów będą także stosowane metody nauczania mające za zadanie zwiększenie odpowiedzialności uczniów za ich edukację oraz wzrost ich samodzielności, w tym również samodzielności w dokonywaniu różnych wyborów. Nadal będą także realizowane projekty stawiające na kreatywność uczniów.