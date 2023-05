Ubywa ukraińskich dzieci w polskim systemie edukacji. Jeszcze na początku tego roku szkolnego było ich 192 396. W grudniu 2022 r. ich liczba spadła o przeszło 1,7 tys. I ten trend postępuje. Bo dziś, jak informuje DGP resort edukacji, to niespełna 183 tys. Zdecydowana większość (ok. 138 tys.) uczy się w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych. To, zdaniem samorządów, może oznaczać potrzebę zmian w szkołach.

Na to, że dzieci w wieku szkolnym i przedszkolnym z Ukrainy ubywa, wskazują też dane z resortu cyfryzacji. Jeszcze w sierpniu 2022 r. ponad 407 tys. z nich miało nadany PESEL, a tym samym status uchodźcy. Dziś – 326,4 tys.

– W wyniku współpracy z systemami Straży Granicznej od 6 października 2022 r. status cudzoziemca jest odbierany automatycznie osobom, które opuściły terytorium RP po 30 dniach. To oznacza, że mamy do czynienia z ogromną rotacją – tłumaczy Monika Dębkowska z Ministerstwa Cyfryzacji.

