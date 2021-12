We wtorek przed południem odbył się briefing władz ZNP o negocjacjach płacowych z MEiN.

Poinformowano, że ZNP odrzuca dotychczasowe propozycje MEiN dotyczące płac nauczycieli i zmian w zawodzie.

System wynagradzania nauczycieli

Możemy rozmawiać o pragmatyce pod jednym warunkiem, że zostanie zmieniony system wynagradzania nauczycieli i również zostaną zwiększone środki budżetowe, jeśli chodzi o subwencję oświatową – powiedział wiceszef ZNP Krzysztof Baszczyński.

Nie jesteśmy w stanie jako środowisko kolejnych 9 miesięcy czekać na jakiekolwiek pieniądze, myślę o wzroście wynagrodzeń (...). Stąd dzisiaj wręczymy panu ministrowi (Przemysławowi Czarnkowi – PAP), pismo gdzie proponujemy następujące rozwiązanie: po pierwsze wzrost kwoty bazowej o 700 zł od 1 stycznia 2022 r. – powiedział. Dodał, że jest to więcej o ok. 19,8 proc., co oznacza, że zwiększa się z 3538 zł do 4238 zł.

To są dwa lata zamrożenia kwoty bazowej, do tego dodajemy również inflację. Oznacza to, że skoro trwają prace nad budżetem państwa, w odpowiednim momencie składamy ten wniosek i ufamy, że on zostanie rozpatrzony – dodał.

Jednocześnie ZNP podtrzymało postulat powiązania wynagrodzeń nauczycieli z przeciętnym wynagrodzeniem w gospodarce.