Ministerstwo Edukacji Narodowej - czy szerzej, rząd - nie widzi potrzeby dyskusji o tym, co zrobić z tak licznym środowiskiem - stwierdził szef ZNP Sławomir Broniarz w TOK FM.

Mamy wrażenie, że MEN nie widzi powodu do konsultowania czegokolwiek ze środowiskiem nauczycielskim, a poza takimi medialnymi atakami na nauczycieli, których ostatnio dużo doświadczyliśmy ze strona ministra Czarnka, to nie widać, żeby w ogóle miało pomysł na to, co z tą edukacją dalej zrobić - dodał.

Szkoła po feriach zimowych

Naszym zdaniem MEN nie ma planu na to, co po 17 stycznia. Nie widzimy żadnego monitoringu edukacji zdalnej. Nie wiemy, jak MEN ma zamiar przygotować edukację do powrotu: czy będzie to wciąż edukacja hybrydowa, czy jednak wracamy do tradycyjnych form, a jeśli tak, to w jakim wymiarze - wskazywał Broniarz.

Testy i szczepionki dla nauczycieli

Broniarz był pytany czy rząd konsultował z nauczycielami szczepienie i testowanie ich pod kątem COVID-19.

Nie ma takich konsultacji. Dowiedzieliśmy się, że są wytypowane te trzy województwa, ale (…) minister zdrowia podjął w tym względzie decyzję dość arbitralnie. Nie wiemy, jakie kryteria temu towarzyszyły, choć pytają o to nauczyciele - mówił.

Brak już nawet nie tyle konsultacji, ale rzeczowej informacji o tym, co jest przesłanką przy podejmowaniu takiej, a nie innej decyzji i to budzi zastanowienie wśród moich koleżanek i kolegów - dodał.