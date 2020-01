Rzecznik prasowa olsztyńskiego kuratorium oświaty Małgorzata Hochleitner powiedziała PAP, że dyrektorzy szkół w ramach przysługujących im uprawnień sami mogą zdecydować - i decydują - o wydłużeniu świątecznej przerwy w swoich szkołach. Kuratorium nie dysponuje wykazem szkół, które z powodu świąt grekokatolickich i prawosławnych mają jeszcze we wtorek wolne, decyzje takie podejmują ci dyrektorzy, których znaczna część uczniów to wyznawcy obrządków wschodnich - powiedziała PAP Hochleitner.

Z ustaleń PAP wynika, że we wtorek nie idą do szkoły m.in. uczniowie szkół w Kruklankach i Budrach na Mazurach - w tych szkołach zajęcia rozpoczną się w środę. W zespole szkół z ukraińskim językiem wykładowym w Górowie Iławeckim nauka rozpocznie się dopiero w poniedziałek.

We wtorek wyznawcy prawosławia i grekokatolicy obchodzą pierwszy dzień Bożego Narodzenia. W woj. warmińsko-mazurskim większość wyznawców kościołów wschodnich to grekokatolicy, których w regionie żyje ok. 13-15 tys. Liczba ta rośnie z uwagi na pracujących w regionie Ukraińców. Największe skupiska grekokatolików występują w okolicach Giżycka, Węgorzewa, Kętrzyna, Bartoszyc i Braniewa ale cerkwie są niemal w każdym powiatowym mieście regionu.