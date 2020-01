Jak informuje "Rzeczpospolita, w tym roku w całej Polsce może powstać 15 takich klas - po jednej w szkole, w poprzednim roku pilotażowo pierwsza ruszyła w Łowiczu (woj. łódzkie). Klasa została utworzona we współpracy z Politechniką Łódzką oraz Polską Grupą Zbrojeniową w LO im. Józefa Chełmońskiego.

Dziennik powołując się na informacje z MON zaznacza, że każda klasa może liczyć 10–15 osób. "Resort nie tylko obejmie je patronatem, ale przede wszystkim dofinansuje. Szkoła będzie mogła dostać pieniądze na wyposażenie sali informatycznej (maksymalnie 80 proc. poniesionych wydatków, nie więcej jednak niż 200 tys. zł) i wynagrodzenie nauczycieli – specjalistów (60 tys. zł)" - czytamy w artykule. "Rz" informuje również, że w tym roku w budżecie MON na realizację tego programu zaplanowano prawie 3,5 mln zł.

Cyberklasy mają powstać głównie w szkołach zlokalizowanych w miastach do 100 tys. mieszkańców. Warunkiem ma być też to, że będą to placówki publiczne już realizujące program z matematyki, informatyki oraz fizyki na poziomie rozszerzonym, a jej absolwenci osiągają dobre wyniki na maturze z matematyki.

"Ministerstwo liczy też, że taka szkoła nawiąże też współpracę z uczelnią wyższą >mającą w ofercie edukacyjnej przedmioty z zakresu matematyki lub informatyki albo z instytutem naukowo-badawczym<" - pisze "Rzeczpospolita".

Z informacji "Rz" wynika również, że absolwenci klas o profilu cyberbezpieczeństwo i nowoczesne technologie informatyczne będą preferowani w trakcie rekrutacji na studia wojskowe oraz otrzymają dodatkowe punkty w trakcie rozmów kwalifikacyjnych.