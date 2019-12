Minister poproszony o komentarz w sprawie opublikowanych we wtorek przez PISA (Programme for International Student Assessment) wyników badań, dotyczących kompetencji polskich uczniów powiedział, że nie jest nimi zaskoczony.

Polscy 15-latkowie znaleźli się w pierwszej trójce najlepszych w Europie. Zostali dobrze ocenieni, jeśli chodzi o czytanie ze zrozumieniem, nauki matematyczne i przyrodnicze.

Wiem, że polska szkoła jest dobrą szkoła, dobrze naucza. Próbuje nauczyć uczniów samodzielnego myślenia wbrew temu, co mówi wiele osób, że jest przestarzała, niedobra, zła, w chaosie - powiedział minister.

Te badania potwierdzają, że uczniowie są dobrze nauczani - dodał.

Badania PISA są prowadzone od 2000 roku. To największe badania umiejętności uczniów na świecie, realizowane co trzy lata. Pokazują poziom i zróżnicowanie umiejętności piętnastolatków, które rozwijane są w trakcie edukacji szkolnej i poza szkołą. Ich celem jest zmierzenie poziomu umiejętności niezbędnych do dobrego funkcjonowania w dorosłym życiu

Badanie PISA nie jest prostym odzwierciedleniem tego, co się dzieje w szkole: polskiej czy jakiejkolwiek innej. Mówi raczej o tym, jakie umiejętności posiadają nastolatkowie. Część z nich jest kształtowana w szkołach, ale część nastolatkowie nabywają sami - powiedział minister.

Badania PISA sprawdzają umiejętność logicznego rozumowania, rozwiązywania problemu, radzenia sobie w sytuacjach życiowych a nie tylko rozwiązywania testu i wyboru, która odpowiedź jest właściwa - dodał.

W 2018 r. w badaniu uczestniczyło 79 krajów i regionów, a liczba przebadanych uczniów przekroczyła 660 tys. Polskę reprezentowało 5653 młodych Polaków z 227 szkół. Byli to w większości uczniowie III klas gimnazjów, przedostatni rocznik gimnazjalistów. Zbiegło się bowiem z wprowadzaniem reformy edukacji, od 1 września 2019 r. Trzyletnie gimnazja przestały istnieć w polskim systemie edukacji. Wydłużono za to naukę w szkołach podstawowych do ośmiu lat, w liceach ogólnokształcących do 4 lat, a w technikach do 5 lat.

Minister zapytany o to czy zasadnym było, więc likwidowanie gimnazjów, skoro ich uczniowie wypadli tak dobrze na sprawdzianie odpowiedział, że przy zmianach programowych ministerstwo nadal duży nacisk kładzie właśnie na te umiejętności, które są badane w badaniu PISA, czyli umiejętność logicznego, kreatywnego myślenia.

Badanie PISA 2018 zrealizowano w szkołach w okresie 1 marca – 13 kwietnia 2018 r. Badaniu umiejętności towarzyszyło badanie ankietowe m.in. warunków nauki uczniów. Jego wyniki zostaną opublikowane w marcu 2020 r. w pełnym raporcie z badania PISA 2020.