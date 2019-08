Od 26 sierpnia do 6 września br. w każdym województwie odbędzie się wojewódzki okrągły stół edukacyjny. To kontynuacja zainaugurowanego w sierpniu przez premiera Matusza Morawieckiego ogólnopolskiego okrągłego stołu edukacyjnego. Celem obrad jest wypracowanie założeń do zmian w systemie edukacji w ramach kolejnego etapu reformy i dyskusja nad przyszłością polskiej oświaty – podaje MEN w piątkowym komunikacie.

Organizatorami wojewódzkich stołów edukacyjnych są wojewodowie i kuratorzy oświaty. Na ich zaproszenie w ciągu najbliższych dwóch tygodni o oświacie będą dyskutować przedstawiciele samorządów uczniowskich, rad rodziców, dyrektorów szkół, nauczycieli, przedstawicieli organizacji pozarządowych działających na rzecz oświaty, przedstawicieli reprezentatywnych związków zawodowych, samorządów, a także pracodawców.

Wzorem wcześniejszych spotkań w ramach okrągłego stołu uczestnicy debat w regionie będą rozmawiali o polskiej szkole w 5 zespołach tematycznych w ramach tzw. podstolików. Tematy podstolików to: "Nauczyciel w systemie edukacji", "Jakość w systemie edukacji", "Nowoczesna szkoła", "Uczeń w systemie edukacji", "Rodzic w systemie edukacji" – informuje MEN.

Dotąd odbyły się cztery tury obrad okrągłego stołu edukacyjnego w Warszawie. Po zakończeniu obrad regionalnych odbędzie się kolejny, podsumowujący prace.

26 sierpnia obrady wojewódzkich okrągłych stołów edukacyjnych odbędą się: w Białymstoku, Wrocławiu i Gdańsku, 28 sierpnia w Katowicach, Opolu, 29 sierpnia w Gorzowie Wielkopolskim i Szczecinie, 4 września w Poznaniu, Kielcach, Lublinie i Olsztynie, 5 września w Bydgoszczy, Bełchatowie, Tarnowie i w Warszawie, 6 września w Rzeszowie.