Prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski zapowiedział pod koniec lutego, że w marcu rada Warszawy zajmie się zapowiadaną w kampanii wyborczej obietnicą podwyżek płac dla nauczycieli. - Już na sesji marcowej (Rady Miasta - PAP) będzie konkretna uchwała, oczywiście, tak jak zapowiadałem, z wyrównaniem od stycznia - zapewnił. Zgodnie z projektem uchwały dodatkowe podwyżki z budżetu miasta mają otrzymać nauczyciele stażyści, nauczyciele kontraktowi i część nauczycieli mianowanych.

W porządku obrad czwartkowej IX sesji Rady Warszawy znajduje się punkt dotyczący podwyżek dla nauczycieli. Przed rozpoczęciem sesji radni PiS Rady Warszawy zapowiedzieli wniesienie poprawki dotyczącej zwiększenia dodatku motywacyjnego dla nauczycieli.

Radny PiS Tomasz Herbich wyraził zadowolenie z faktu, iż złożony został projekt podwyżek dla nauczycieli. Od początku byliśmy przekonani, że miasto stać na to, aby "podnieść wynagrodzenia dla najmłodszych nauczycieli" – podkreślił. W jego opinii projekt ten "idzie w dobrym kierunku", ale – jak zauważył – "nie uzyskał on uzgodnień związków zawodowych (nauczycieli)".

Wyraził przy tym przekonanie, że projekt można znacząco poprawić. - Można wprowadzić rzeczy, o które związki zawodowe mówiły, a które nie zostały w tym projekcie uwzględnione, a uwzględnione być powinny – podkreślił.

Jak wyjaśnił, w opinii radnych PiS "dotyczą one zwiększenia dodatku motywacyjnego na etat miesięcznie z 600 zł do 1000 zł. - To jest projekt poprawki do uchwały ustalającej nowy regulamin wynagrodzeń i wprowadzający podwyżki dla nauczycieli stażystów i kontraktowych – powiedział. Poinformował jednocześnie, że projekt tej poprawki PiS złoży podczas czwartkowej sesji Rady Warszawy.

Wyraził też nadzieję, że poprawka spotka się akceptacją Rady Warszawy, choć – jak zastrzegł – podczas posiedzenia komisji PO zagłosowała przeciwko tej poprawce.