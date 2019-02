Wiceprezydent Warszawy Renata Kaznowska zauważyła na poniedziałkowej konferencji prasowej, że "tegorocznemu wyborowi szkół towarzyszą ogromne emocje w związku z przeprowadzaną reformą szkolnictwa". Jej zdaniem są one "zazwyczaj negatywne – to obawy rodziców, czy dzieci dostaną się do wymarzonych szkół, jak będzie wyglądał system rekrutacyjny, jak będą wyglądały egzaminy".

Kaznowska poinformowała, że w związku z tym stołeczne władze postanowiły wprowadzić dodatkowe działania, które mają wesprzeć warszawską młodzież i rodziców w wyborze szkoły.

Wśród tych działań – poinformowała Kaznowska – jest zniesienie ograniczenia dotyczącego liczby szkół, do jakich można składać papiery.

- Warszawska młodzież będzie mogła wybrać dowolną liczbę szkół i oddziałów – powiedziała. Dodała też, że w Warszawie jest 161 szkół publicznych: 95 liceów ogólnokształcących, 45 techników i 21 branżowych szkół I stopnia. To – jej zdaniem – duży wybór, ale "równie duża jest konkurencja, do szkół aplikował będzie podwójny rocznik".

Pomocne mają być także Warszawskie Dni Doradztwa Zawodowego, które potrwają przez dwa weekendy – 23-24 lutego i 30-31 marca w Ogrodzie Zimowym Pałacu Kultury i Nauki w godz. 10.00-15.00. Tam uczniowie będą mogli odbyć indywidualne rozmowy z doradcami. Będzie też punkt informacji o szkołach, zawodach, o harmonogramie rekrutacji i o jej zasadach.

Ponadto 5-9 marca, również w PKiN, odbędą się warszawskie targi edukacyjne. 5-6 marca przeznaczone będą dla ósmoklasistów, 7-8 marca dla gimnazjalistów, a 9 marca dla uczniów i rodziców.

Kaznowska zachęcała również do korzystania z platformy projektu "Bliżej rynku pracy". Jak wyliczała, "uczniowie mogą za pomocą platformy skorzystać z oferty spotkań z pracodawcami, poznać uwarunkowania na rynku pracy, a także przygotować się do udziału w różnego rodzaju konkursach".

Kolejnym stołecznym działaniem, mającym ułatwić wybór szkoły uczniom i rodzicom, jest poradnik "Jak mądrze wybierać i wspierać?", w którym zawarte zostały informacje o rekrutacji, ważnych terminach, możliwości wyboru ścieżki edukacyjnej, jak również rady, jak wesprzeć dziecko i pomóc mu w dokonaniu właściwego wyboru.

Zgodnie z reformą edukacji od września 2017 r. zmieniana jest struktura szkół. 6-letnie szkoły podstawowe przekształcone zostały w 8-letnie szkoły podstawowe. 3-letnie licea i 4-letnie technika przekształcone zostaną w 4-letnie licea i 5-letnie technika. Zasadnicze szkoły zawodowe są zastąpione przez szkoły branżowe. Od 1 września 2019 r. gimnazja przestaną istnieć. Zmianie struktury szkół towarzyszy stopniowe wprowadzanie nowej podstawy programowej.