W efekcie podpisanej przez prezydenta ustawy, tylko do końca tego roku szkolnego utrzymane zostanie finansowanie dodatkowych zadań w szkołach:

bezpłatnego transportu,

pomocy materialnej dla uczniów,

możliwości nauki w oddziale przygotowawczym,

dodatkowych lekcji języka polskiego,

podwyższonych limitów godzin ponadwymiarowych dla nauczycieli,

brak wymogu urzędowego potwierdzenia znajomości języka polskiego dla pomocy nauczyciela i asystentów międzykulturowych.

Po tym terminie szkoły mają powrócić do zwykłych zasad. Oprócz tego w podpisanej przez prezydenta Karola Nawrockiego nowelizacji specustawy zlikwidowany został przywilej dla części nauczycieli. Nie będą mogli pracować w szkole i jednoczesne pobierać świadczenie kompensacyjne.

Nowe przepisy likwidują tę możliwość dla nauczycieli

Na podstawie dotychczas obowiązujących przepisów możliwe jest zatrudnienie nauczyciela pobierającego świadczenie kompensacyjne bez utraty tego świadczenia na stanowisku pomocy nauczyciela lub nauczyciela w oddziale przygotowawczym dla uczniów z Ukrainy.

Ustawa podpisana wczoraj przez prezydenta podtrzymuje ten wyjątek do końca tego roku szkolnego, ale wskazuje, że jest to rozwiązanie czasowe. Od września jeśli nie pojawią się kolejne zmiany w prawie, mają wrócić zasady ogólne: praca w szkole przy świadczeniu kompensacyjnym będzie oznaczała utratę świadczenia.

Wiek uprawniający do świadczenia ma wzrastać

Nauczycielskie świadczenia kompensacyjne są odpowiednikiem emerytur pomostowych. We wrześniu 2025 r. pomostówki pobierało 39 tys. osób, a przeciętna ich wysokość wynosiła 5636,39 zł. W odróżnieniu od emerytur pomostowych kompensówki są świadczeniem wygasającym.

Zgodnie z obowiązującą od 2009 r. ustawą o nauczycielskich świadczeniach kompensacyjnych może ono być przyznawane nauczycielom mającym 30 lat stażu pracy, w tym 20 lat pracy nauczycielskiej i pracującym na co najmniej jedną drugą etatu. Wiek uprawniający do świadczenia ma wzrastać w latach 2014-2032, począwszy od 55. roku życia, aż do osiągnięcia powszechnego wieku emerytalnego.

W latach 2025-2026 nauczyciel może je otrzymać, jeśli ukończy 56 lat (kobieta) i 61 lat (mężczyzna).Zmiany dotyczą również kadr, które wróciły (lub wracały) do szkół w ostatnich miesiącach dzięki przepisom specjalnym. Chodzi o nauczycieli pobierających świadczenie kompensacyjne. Specustawa pozwalała – w ściśle określonych warunkach związanych z pracą z uczniami z Ukrainy – podejmować pracę w placówkach objętych Kartą Nauczyciela bez automatycznego zawieszania świadczenia.