W roku 2026 r. absolwenci mogą podejść do egzaminów z maksymalnie 6 przedmiotów dodatkowych, które są przeprowadzane na poziomie rozszerzonym. Nie dotyczy to języków nowożytnych, które mogą być zdawane na poziomie rozszerzonym lub dwujęzycznym.

Egzaminy pisemne będą rozpoczynać się o godzinie 9 i 14. Matura 2026, w sesji głównej, przeprowadzona zostanie w dniach 4-30 maja. Terminy egzaminów pisemnych zaplanowano w dniach 4-21 maja, a ustnych 7-30 maja.

Matura 2026. Harmonogram

Matura 20226 zacznie się tradycyjnie od egzaminu podstawowego z języka polskiego. następnego dnia uczniowie będą zdawać obowiązkowy egzamin z matematyki na poziomie podstawowym. Oto pełen harmonogram:

4 maja - egzamin z języka polskiego na poziomie podstawowym,

na poziomie podstawowym, 5 maja - egzamin z matematyki na poziomie podstawowym, po południu egzaminy z języka kaszubskiego, z języka łemkowskiego oraz z języka łacińskiego i kultury antycznej,

na poziomie podstawowym, po południu egzaminy z języka kaszubskiego, z języka łemkowskiego oraz z języka łacińskiego i kultury antycznej, 6 maja rano egzaminy z języków obcych na poziomie podstawowym (angielskiego, francuskiego, hiszpańskiego, niemieckiego, rosyjskiego, włoskiego i ukraińskiego jako języka obcego), po południu będą egzaminy z matematyki i geografii w językach obcych zdawane przez absolwentów szkół lub oddziałów dwujęzycznych,

na poziomie podstawowym (angielskiego, francuskiego, hiszpańskiego, niemieckiego, rosyjskiego, włoskiego i ukraińskiego jako języka obcego), po południu będą egzaminy z matematyki i geografii w językach obcych zdawane przez absolwentów szkół lub oddziałów dwujęzycznych, 7 maja rano będą egzaminy z języka angielskiego na poziomach rozszerzonym i dwujęzycznym, po południu będzie egzamin z historii muzyki,

na poziomach rozszerzonym i dwujęzycznym, po południu będzie egzamin z 8 maja rano egzamin z biologii, a po południu z filozofii,

a po południu z 11 maja rano egzamin z matematyki na poziomie rozszerzonym , a po południu egzaminy z języka rosyjskiego na poziomach rozszerzonym i dwujęzycznym'

, a po południu egzaminy z na poziomach rozszerzonym i dwujęzycznym' 12 maja rano egzamin z wiedzy o społeczeństwie, a po południu egzaminy z języka niemieckiego na poziomach rozszerzonym i dwujęzycznym.

a po południu egzaminy z języka na poziomach rozszerzonym i dwujęzycznym. 13 maja rano egzamin z chemii, po południu egzamin z historii sztuki.

po południu egzamin z 14 maja rano egzamin z informatyki, a po południu egzaminy z języka ukraińskiego jako języka obcego na poziomie rozszerzonym i dwujęzycznym.

jako języka obcego na poziomie rozszerzonym i dwujęzycznym. 15 maja rano egzamin z geografii , po południu będą egzaminy z języków mniejszości narodowych zdawane na poziomie rozszerzonym.

, po południu będą egzaminy z języków mniejszości narodowych zdawane na poziomie rozszerzonym. 18 maja rano egzamin z historii, po południu będą egzaminy z języka f rancuskiego na poziomach rozszerzonym i dwujęzycznym.

po południu będą egzaminy z języka f na poziomach rozszerzonym i dwujęzycznym. 19 maja rano będzie egzamin z fizyki, po południu będą egzaminy z języka hiszpańskiego na poziomach rozszerzonym i dwujęzycznym.

po południu będą egzaminy z języka na poziomach rozszerzonym i dwujęzycznym. 20 maja rano egzamin z języka polskiego na poziomie rozszerzonym, po południu egzaminy z j ęzyka włoskiego na poziomach rozszerzonym i dwujęzycznym.

po południu egzaminy z j na poziomach rozszerzonym i dwujęzycznym. 21 maja rano egzaminy z języków mniejszości narodowych na poziomie podstawowym, tego samego dnia przeprowadzone zostaną egzaminy z chemii, fizyki, biologii i historii zdawane w językach obcych przez absolwentów szkół i oddziałów dwujęzycznych.

Matura 2026. Kiedy egzaminy ustne?

Egzaminy ustne przeprowadzane będą według harmonogramów ustalanych przez przewodniczących zespołów egzaminacyjnych w szkołach. Dodatkowa sesja maturalna dla maturzystów, którzy z przyczyn zdrowotnych lub losowych nie przystąpią do egzaminów w terminie głównym, zaplanowana została w dniach 1-16 czerwca: sesja egzaminów pisemnych – 1-16 czerwca, sesja egzaminów ustnych – 8-10 czerwca.

Nowy egzamin na maturze

Wiosną 2026 r. na maturze po raz pierwszy przeprowadzony zostanie egzamin pisemny z języka ukraińskiego jako języka obcego, czyli będzie mógł być zdawany przez wszystkich maturzystów. Do tego roku egzamin z ukraińskiego przeprowadzany był tylko jako egzamin obowiązkowy dla maturzystów ze szkół i oddziałów dla mniejszości narodowej ukraińskiej.

Kiedy wyniki matury 2026?

CKE podała również datę ogłoszenia wyników z egzaminów maturalnych. To 8 lipca 2026 r. Taki sam jest termin przekazania szkołom świadectw, aneksów i informacji o wynikach oraz wydania zdającym świadectw, aneksów i informacji o wynikach. Wyniki zostaną opublikowane o godz. 8.30.