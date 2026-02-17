W ustawie budżetowej na 2026 r. kwotę bazową dla nauczycieli ustalono na poziomie 5597,86 zł, zwiększając ją o 163,04 zł w stosunku do tej obowiązującej w 2025 r., czyli o 3 proc. Zgodnie z tabelą minimalne wynagrodzenie zasadnicze dla nauczycieli od 1 stycznia tego roku ma wynosić:

dla nauczyciela początkującego 5308 zł brutto (wzrost o 155 zł brutto),

dla nauczyciela mianowanego – 5469 zł brutto (wzrost o 159 zł brutto),

dla nauczyciela dyplomowanego – 6397 zł brutto (wzrost o 186 zł brutto).

Związki chcą większej podwyżki

Wzrost pensji o 3 proc. to według związkowców za mało. Podczas spotkania w MEN zamierzają podkreślać, że proponowane w rozporządzeniu stawki są zaledwie waloryzacją, a nie podwyżkami, które w żaden sposób nie wpłyną na podniesienie prestiżu zawodu nauczyciela.

Katarzyna Lubnauer obiecuje

Wiceministra edukacji Katarzyna Lubnauer powiedziała w TOK FM, że jej resort wnioskował do ministra finansów o więcej. Chcemy, żeby nauczyciele dobrze zarabiali, chcemy rozmawiać z ministerstwem finansów o planie na kolejne podwyżki oraz powiązaniu pensji nauczycieli z jakimś zewnętrznym wskaźnikiem - powiedziała w TOK FM Katarzyna Lubnauer. Zwróciła uwagę, że "mamy procedurę nadmiernego deficytu, mamy rekordowe wydatki na zbrojenia, ale "zwiększmy też znacząco wydatki na edukację".