Myślisz, że dobrze znasz „Małego Księcia”? Ten quiz zaskoczy nawet fanów książki
dzisiaj, 66 minut temu
„Mały Książę” to jedna z najbardziej poruszających opowieści o przyjaźni, miłości i dorastaniu. Choć wielu z nas czytało ją w szkole, nie każdy pamięta jej najważniejsze przesłania i symbole. Sprawdź w quizie, ile naprawdę pamiętasz z tej wyjątkowej książki.
