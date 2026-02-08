Quiz dla bystrych. Jak dobrze znasz przysłowia o zimie? Usunęliśmy z nich jedno słowo
dzisiaj, 16 minut temu
Myślisz, że znasz ludowe przysłowie o zimie? Sprawdź się w szybkim quizie. Usunęliśmy z każdego przysłowia jedno słowo, a Twoim zadaniem jest je odgadnąć. Uważaj, niektóre pytania są podchwytliwe i potrafią zaskoczyć nawet tych, którzy "zimę mają w małym palcu".
