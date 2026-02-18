Burmistrz Rychtala w powiecie kępińskim Adam Staszczyk w lutym 2025 r. wystąpił do wielkopolskiego kuratora oświaty w Poznaniu z wnioskiem o zaopiniowanie zamiaru likwidacji 31 sierpnia Szkoły Podstawowej w Drożkach. Powodem – jak wskazał – było wybudowanie oddalonej o 7 km nowoczesnej siedziby Szkoły Podstawowej w Rychtalu przy ul. Osiedle 11.

Zamiar likwidacji szkoły

Wielkopolski kurator oświaty negatywnie zaopiniował zamiar likwidacji szkoły, bp uznał, że nowa placówka w chwili wydawania decyzji nie była oddana do użytku. Trudno było ustalić w momencie wydawania opinii, jakie będą warunki nauki, wychowania i opieki dla uczniów z likwidowanej szkoły w Drożkach po ewentualnym przejściu do Szkoły Podstawowej w Rychtalu – poinformowała Karolina Adamska, dyrektor Wydziału Wspierania Edukacji Kuratorium Oświaty w Poznaniu.

Burmistrz nie zgodził się z decyzją kuratora i złożył zażalenie do ministra edukacji. Ministerstwo uchyliło zaskarżone postanowienie w całości i przekazało sprawę do ponownego rozpatrzenia. Według resortu oświaty kurator pominął ocenę warunków nauki, wychowania i opieki oraz warunków lokalowo-bytowych dzieci w szkołach w Drożkach i Rychtalu.

Od 1 września 2025 r. szkoła w Drożkach stoi pusta. Placówka opustoszała, bo rodzice mimo decyzji kuratora postanowili przenieść swoje dzieci do nowej szkoły. Nauczyciele dostali wypowiedzenia, odprawy i znaleźli zatrudnienie w innych placówkach oświatowych. Na utrzymaniu gminy został obiekt i dyrektorka.

Dyrektorka szkoły: Robię za sekretarkę i sprzątaczkę

Dyrektorka musiała zostać na etacie, ponieważ placówka funkcjonuje w systemie prawnym – powiedział burmistrz. Roczny koszt utrzymania placówki wynosi 400 tys. zł. W tej kwocie – jak wyjaśnił włodarz gminy – są pensja dla dyrektorki w wysokości ponad 8 tys. zł brutto i trzynaste pensje dla zwolnionej kadry pedagogicznej.

Dyrektorka szkoły Izabela Usarek powiedziała , że "w pewien sposób" jest "uwięziona w szkole". W tej chwili robię za sekretarkę i sprzątaczkę. Szkołę trzeba doglądać. Godziny dydaktyczne odpracowuję na świetlicy w Rychtalu – powiedziała.

Kolejna uchwała o zamiarze likwidacji szkoły

Radni Gminy Rychtal 22 grudnia 2025 r. podjęli kolejną uchwałę o zamiarze likwidacji szkoły w Drożkach, tym razem z dniem 31 sierpnia 2026 r. Pismo w tej sprawie – jak powiedział Staszczyk – zostanie skierowane do wielkopolskiego kuratora oświaty do końca lutego.