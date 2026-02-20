Ministra edukacji Barbara Nowacka była pytana m.in. o kwestię rekompensat dla samorządów, które zdecydowały się sfinansować ze swoich środków dodatkową lekcję religii. Od 1 września 2025 r. zajęcia religii lub etyki realizowane są w wymiarze jednej godziny tygodniowo.

Jest jedna lekcja religii, a to, że ktoś chce finansować zajęcia dodatkowe, dowolne, nie stanowi podstawy do rekompensaty. Nie ma żadnej przestrzeni na rekompensaty za świadomą decyzję samorządów dotyczącą zorganizowania dodatkowej lekcji religii - podkreśliła Nowacka.

Rząd powinien finansować wynagrodzenia nauczycieli?

Została również zapytana o pojawiające się postulaty, dotyczące tego, aby to rząd finansował wynagrodzenia nauczycieli, a nie samorząd. Zaznaczyła, że taka zmiana oznaczałaby kompletne przemodelowanie systemu finansowania oświaty. Jak powiedziała, w przypadku dużego kraju, jakim jest Polska, model, w którym samorządy odpowiadają za edukację, jest o wiele sensowniejszy niż centralne zarządzanie.

Reklama

Samorząd, który traktuje oświatę jako inwestycję, rzadko kiedy mówi o luce edukacyjnej. To też kwestia ułożenia priorytetów. Samorząd jest dla mieszkańców, a najważniejszym elementem budującym wspólnotę jest istnienie szkoły - zaznaczyła.

Reklama

Powiązanie pensji nauczycieli ze wskaźnikami w gospodarce

Nowacka zadeklarowała ponownie, że nastąpi powiązanie pensji nauczycieli ze wskaźnikami w gospodarce. Wcześniej informowała już, że w tej sprawie trwają zaawansowane rozmowy z Ministerstwem Finansów. To, co satysfakcjonowałoby nas wszystkich, to wyższy wzrost płac i to jest nasze zobowiązanie – premiera Donalda Tuska, ministra finansów i moje - wskazała.

Zgodnie z projektem nowelizacji rozporządzenia ws. wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, w 2026 r. wzrosną one o 3 proc. w stosunku do minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego z 2025 r. Tym samym wzrosną również inne składniki wynagrodzenia nauczycieli uzależnione od wysokości wynagrodzenia zasadniczego.

MEN zaznacza, że wysokość wzrostu wynagrodzenia zasadniczego wynika z 3-procentowego wzrostu wynagrodzenia średniego w związku z ustawą budżetową na 2026 r. w zakresie kwoty bazowej dla nauczycieli. Propozycję resortu negatywnie oceniają związki zawodowe.