Paweł Mrozek z inicjatywy "Akcja Uczniowska" ujawnił kulisy spotkania w Pałacu Prezydenckim, które było poświęcone reformie edukacji. Prezydenta na tym spotkaniu nie było, reprezentował go minister Paweł Szefernaker.

MEN jako "eksperyment"

Jak wynika z relacji młodego działacza, szef Gabinetu Prezydenta poinformował podczas spotkania, że Kancelaria Prezydenta celowo nie zaprosiła przedstawiciela Ministerstwa Edukacji Narodowej, ani minister Barbary Nowackiej, ani jej zastępców. MEN określono przy tym mianem "eksperymentu" - ujawnił Paweł Mrozek.

Reklama

Edukacja zdrowotna w wersji prezydenckiej

Paweł Szefernaker zapowiedział że w najbliższym czasie prezydent Karol Nawrocki zorganizuje spotkanie, aby wprowadzić edukację zdrowotną do polskich szkół. Jak jednak zaznaczył Szefernaker – bez elementów "ideologicznych". Zapowiedział również, że w dalszym ciągu będzie twardy sprzeciw dla obowiązkowości w obecnym kształcie. Zaproponujemy nowy kształt, przedmiot od nowa - powiedział Szeferneker.

Uczniowska inicjatywa negatywnie oceniła m.in. wprowadzenie przez MEN edukacji zdrowotnej jako nieobowiązkowej . Zdaniem młodych działaczy przedmiot "padł ofiarą gier politycznych w czasie kampanii prezydenckiej". Inne zastrzeżenia dotyczą ograniczenia w zadawaniu prac domowych czy dyskusji o godzinach ponadwymiarowych nauczycieli.

Możliwy "Szczyt Edukacyjny"

Reklama

Minister Szefernaker zapowiedział także, że wspólnie z prezydentem w najbliższych dniach rozważą nasz apel o zwołanie "Szczytu Edukacyjnego" ponad podziałami politycznymi, choć na razie nie może niczego obiecać. Jest to możliwe, żebyśmy ten apel zrealizowali – powiedział minister.

Akcja Uczniowska poinformowała w grudniu, że chce zwołania "Szczytu edukacyjnego". Pisma w tej sprawie trafiły do Kancelarii Prezydenta, Kancelarii Premiera i MEN.