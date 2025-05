Matura 2025 – język angielski. Wypowiedź pisemna. Jakie są kryteria oceny?

Na maturze z języka angielskiego 2025 na poziomie podstawowym znajdą się cztery rodzaje zadań. Pierwszym będzie rozumienie ze słuchu, drugim – rozumienie tekstów pisanych, trzecim – znajomość środków językowych, a czwartym dłuższa wypowiedź pisemna.

W przypadku dłuższej wypowiedzi pisemnej zadaniem maturzystów będzie napisanie listu prywatnego, e-maila, wiadomości na blogu lub wpisu na forum. Oceniane są:

umiejętność pełnego przekazania informacji (5 punktów);

spójność i logika wypowiedzi (2 punkty);

zakres środków językowych (3 punkty);

poprawność środków językowych (2 punkty).

Pamiętaj, że treść listu, e-mail, wpisu na bloga powinna odpowiadać poleceniu. Należy zawrzeć w niej wszystkie wskazane w zadaniu podpunkty. Warto zadbać zarówno o przekazanie informacji, jak również poprawność językową i gramatyczną.

Matura 2025 – język angielski. Zadania i przykłady wiadomości e-mail

W czasie pobytu na wakacjach w Brighton wynajmujesz pokój z kolegą lub koleżanką. Zamierzasz wrócić dziś późno do domu. Napisz notatkę dla niej/niego:

napisz o swoich planach na wieczór,

poinformuj, z kim zamierzasz spędzić wieczór,

podaj orientacyjną godzinę powrotu do domu,

poproś o zrobienie zakupów.

Podpisz się jako XYZ.

Matt,

A quick note to tell you that I’m going out with Wendy tonight. We’re going to the pub and I’ll be back around midnight. Sorry, but I won’t be able to go to the shops. Can you get some skimmed milk and cereal for the morning? Thanks a lot

See you,

XYZ

Jesteś na wycieczce objazdowej. Napisz krótka pocztówkę do swojej zagranicznej znajomej.

poinformuj, gdzie się obecnie znajdujesz;

napisz, jaka jest pogoda;

poinformuj krótko, jak do tej pory spędził-eś/ aś czas;

zaproponuj spotkanie po twoim powrocie.

Podpisz się jako XYZ.

Judy,

I’m on a sightseeing trip in France nad having a wonderful time. The weather is great – lots of sunshine and no rain. I’m in Cannes at the moment and staying in a small hotel overlooking the sea. Great views!

I spent five crazy days in Parus, saw hundreds od castles yesterday and I’m getting sunburnt now. How about a barbecue? I’ll ring you when I get back.

Take care,

XYZ

Matura 2025 – język angielski. Przydatne zwroty do e-mail, listu lub wpisu na bloga

Przygotowując się do matury z języka angielskiego w 2025 roku, warto zapoznać się z zestawem przydatnych zwrotów, które mogą ułatwić napisanie e-maila, listu lub wpisu na bloga.