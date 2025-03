Korepetycje na maturę w 2023/2024

Z roku na rok coraz więcej maturzystów decyduje się na dodatkowe zajęcia pozaszkolne, które pomagają im lepiej przygotować się do egzaminu dojrzałości. W roku szkolnym 2023/2024 aż 75 proc. maturzystów przyznało, że korzystało z korepetycji podczas nauki w szkole średniej. Co ciekawe, korepetycje nie są już tylko pomocą dla uczniów mających trudności, ale również dla tych, którzy chcą osiągnąć jak najlepsze wyniki, by zwiększyć swoje szanse na dostanie się na prestiżowe uczelnie. Zatem jakie są koszty takich zajęć?

Koszt korepetycji – ile trzeba zapłacić za godzinę nauki?

W 2023 roku serwis e-korepetycje.net przeprowadził analizę średnich cen korepetycji maturalnych w 30 największych polskich miastach. Okazuje się, że średni koszt godziny korepetycji w najbardziej popularnych przedmiotach maturalnych oscyluje wokół 70 zł. Ceny wahają się w zależności od przedmiotu, miasta oraz specjalizacji nauczyciela. Oto średnie ceny zajęć z najczęściej wybieranych przedmiotów:

Język polski – 69,73 zł

– 69,73 zł Matematyka – 70,84 zł

– 70,84 zł Język angielski – 68,92 zł

– 68,92 zł Język niemiecki – 67,57 zł

– 67,57 zł Historia – 63,02 zł

– 63,02 zł Fizyka – 85,52 zł

– 85,52 zł Chemia – 78,96 zł

– 78,96 zł Biologia – 75,73 zł

Dla przedmiotów ścisłych, które są kluczowe dla osób wybierających studia techniczne lub medyczne, ceny są zdecydowanie wyższe. Przykładowo, korepetycje z matematyki czy fizyki to koszt, który może wynosić nawet 85 zł za godzinę.

Dlaczego korepetycje stały się tak popularne?

Zainteresowanie korepetycjami wśród maturzystów nie jest zaskakujące. Warto zauważyć, że z roku na rok rośnie zapotrzebowanie na dodatkowe lekcje nie tylko wśród uczniów z trudnościami, ale także wśród ambitnych maturzystów. Jak czytamy na portalu Radia ZET, raport "Młodzież w epoce kryzysów" autorstwa prof. Piotra Długosza wskazuje, że wielu maturzystów, nawet z wysokimi wynikami, decyduje się na korepetycje, by poprawić swoje szanse na najlepsze wyniki maturalne. Większość z nich liczy na wyższe oceny, co daje im większe szanse na dostanie się na renomowane uczelnie.

Korepetycje w Polsce

Rynek korepetycji w Polsce rozwija się dynamicznie. Wartość rynku korepetycji w 2020 roku oszacowano na około 7,5 miliarda złotych, a obecnie szacuje się, że kwota ta jest znacznie wyższa - podaje portal. Powodem rosnącego zapotrzebowania na korepetycje jest m.in. tzw. inflacja wykształcenia, czyli rosnąca liczba osób posiadających wyższe wykształcenie. W takich realiach, liczy się już nie tylko posiadanie dyplomu, ale także wynik maturalny, który może decydować o przyszłości zawodowej ucznia.

Korepetycje: w jakich miastach zapłacimy najwięcej?

Cena korepetycji może się różnić w zależności od lokalizacji. Przykładowo, w Gorzowie Wielkopolskim oraz Szczecinie, za lekcje z języka polskiego trzeba zapłacić nawet ponad 78 zł za godzinę, podczas gdy w Zielonej Górze czy Toruniu cena ta wynosi około 62 zł. Podobne rozbieżności widać w przypadku innych przedmiotów. Lekcje matematyki w Warszawie czy Szczecinie kosztują około 75 zł, podczas gdy w Lublinie czy Rzeszowie ceny wynoszą około 65 zł.