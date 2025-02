W trakcie przygotowań do matury 2025 warto zapoznać się z listą lektur obowiązkowych, aby odpowiednio przygotować się do matury, której zakres opiera się na nowej podstawie programowej z 2024 roku, ale dopuszcza również odwoływanie się do starszych lektur.

Matura 2025. Lektury obowiązkowe z języka polskiego [LISTA CKE]

W części ustnej oraz teście historycznoliterackim maturzyści będą musieli wykazać się znajomością szerokiego zakresu literatury. W programie znalazły się zarówno utwory antyczne, jak i współczesne, które są kluczowe dla zrozumienia ewolucji literatury i kultury europejskiej.

Lektury obowiązkowe obejmują m.in.:

Biblia – fragmenty Księgi Rodzaju, Hioba, Koheleta, Pieśni nad Pieśniami, Psalmów oraz Apokalipsy św. Jana;

Jan Parandowski, "Mitologia" (cz. I Grecja);

Homer, "Iliada" (fragmenty);

(fragmenty); Sofokles, "Antygona";

William Szekspir, "Makbet";

Ignacy Krasicki – wybrana satyra;

Adam Mickiewicz, "Dziady cz. III", wybrane ballady (w tym "Romantyczność");

(w tym Bolesław Prus, "Lalka";

Fiodor Dostojewski, "Zbrodnia i kara";

Stanisław Wyspiański, "Wesele";

Stefan Żeromski, "Przedwiośnie";

Albert Camus, "Dżuma";

George Orwell, "Rok 1984";

Sławomir Mrożek, "Tango";

Olga Tokarczuk, "Profesor Andrews w Warszawie".

W części ustnej oraz historycznoliterackiej mogą pojawić się także inne utwory spoza listy obowiązkowej, ale każdy z nich zostanie przedstawiony w formie fragmentu, który maturzyści będą musieli zinterpretować.

Lista lektur. Matura 2025 (wypracowanie)

Podczas pisania wypracowania, zarówno na poziomie podstawowym, jak i rozszerzonym, maturzyści mogą odwoływać się do lektur z zakresu podstawowego oraz rozszerzonego. Jest to szansa, aby pokazać szersze rozumienie literatury oraz umiejętność kontekstualnego podejścia do dzieł literackich.

Wykaz lektur obowiązkowych na poziomie podstawowym obejmuje m.in.:

Biblia (wybrane fragmenty);

(wybrane fragmenty); Homer, "Iliada" (fragmenty);

(fragmenty); William Szekspir, "Makbet";

Adam Mickiewicz, "Dziady cz. III", "Pan Tadeusz";

Bolesław Prus, "Lalka";

Fiodor Dostojewski, "Zbrodnia i kara";

Stefan Żeromski, "Przedwiośnie";

Albert Camus, "Dżuma";

Sławomir Mrożek, "Tango";

George Orwell, "Rok 1984".

Na poziomie rozszerzonym zdający będą mogli odwoływać się również do takich utworów jak:

Homer, "Odyseja" (fragmenty);

(fragmenty); Dante Alighieri, "Boska komedia" (fragmenty);

(fragmenty); William Szekspir, "Hamlet";

Franz Kafka, "Proces" (fragmenty);

(fragmenty); Michaił Bułhakow, "Mistrz i Małgorzata";

Bruno Schulz, wybrane opowiadania z tomu "Sklepy cynamonowe";

Tadeusz Konwicki, "Mała Apokalipsa".

Matura 2025. Inne lektury obowiązkowe

CKE pozostawia również możliwość odwoływania się do lektur obowiązujących w podstawie programowej z 2018 roku. To oznacza, że maturzyści mogą sięgać po dodatkowe teksty, takie jak:

Ignacy Krasicki, "Bajki";

Adam Mickiewicz, "Konrad Wallenrod";

Stefan Żeromski, "Rozdzióbią nas kruki, wrony…";

Józef Mackiewicz, "Droga donikąd" (fragmenty);

Jacek Dukaj, "Katedra" (z tomu „W kraju niewiernych”).

Lista jawnych zadań i obowiązujących lektur w części ustnej egzaminu maturalnego z języka polskiego w roku 2025 - pod linkiem.

