Próbne matury 2025 to okazja, by zmierzyć się z wymaganiami egzaminacyjnymi i sprawdzić swoje przygotowanie. W grudniu 2024 roku CKE przewidziała przeprowadzenie próbnych egzaminów w zakresie przedmiotów na poziomie podstawowym, rozszerzonym oraz dwujęzycznym.

Matura próbna 2025. Terminy

5 grudnia (czwartek) 9:00 – języki obce na poziomie podstawowym (angielski, francuski, hiszpański, niemiecki, rosyjski, włoski)6 grudnia (piątek) 9:00 – matematyka (pp) 14:00 – język łaciński i kultura antyczna (pr), języki mniejszości narodowych (pp)9 grudnia (poniedziałek) 9:00 – język polski (pp) 14:00 – języki mniejszości narodowych (pr)10-17 grudnia Próbne egzaminy obejmą przedmioty takie jak biologia, geografia, historia, chemia, wiedza o społeczeństwie i inne. CKE zaplanowała te testy w godzinach porannych (9:00) i popołudniowych (14:00).

Matura 2025. Harmonogram

Oficjalne egzaminy maturalne odbędą się w dniach 5-24 maja 2025 roku. Pierwszy dzień to egzamin z języka polskiego na poziomie podstawowym, który tradycyjnie rozpocznie sesję maturalną. Kolejne dni obejmują matematykę i języki obce, a egzaminy ustne będą odbywały się równolegle do pisemnych do końca sesji.

Najważniejsze terminy:

5 maja – język polski (poziom podstawowy)6 maja – matematyka (poziom podstawowy)7 maja – języki obce (poziom podstawowy)

Źródło: CKE