Wiosną 2025 r. matura zostanie przeprowadzona na podstawie wymagań podstawy programowej, a nie jak w ostatnich kilku latach na podstawie wymagań egzaminacyjnych wprowadzonych w związku z pandemią COVID-19. Od 1 września 2024 r. w szkołach realizowana jest odchudzona podstawa programowa kształcenia ogólnego, stąd egzaminy próbne.

Gotowi na maturę? Egzaminy próbne CKE ruszają pełną parą

Szkoły zainteresowane przeprowadzeniem ich w grudniu mogą to zrobić zgodnie z harmonogramem ustalonym przez Centralną Komisję Egzaminacyjną. Dyrektor CKE Robert Zakrzewski w informacji na temat testu diagnostycznego proponuje, by szkoły przeprowadziły je w warunkach zbliżonych do obowiązujących podczas właściwego egzaminu, np. by rozpoczynały je o godz. 9.00 i o godz. 14.00.

Próbne egzaminy maturalne odbędą się od 5 do 17 grudnia.

Matura 2025. Startują egzaminy próbne [HARMONOGRAM CKE]

Rano 5 grudnia szkoły mogą przeprowadzić egzamin próbny z języka angielskiego (najczęściej wybieranego przez maturzystów język obcy) na poziomie podstawowym, a po południu na poziomie podstawowym z języka francuskiego, hiszpańskiego, niemieckiego, rosyjskiego i z języka włoskiego.

Egzamin próbny z matematyki na poziomie podstawowym odbędzie się 6 grudnia rano. W tym dniu po południu będzie egzamin próbny z języka łacińskiego i kultury antycznej oraz z języków mniejszości narodowych na poziomie podstawowym.

Próbny z języka polskiego na poziomie podstawowym będzie 9 grudnia rano, a po południu egzaminy próbne z języków mniejszości narodowych na poziomie rozszerzonym.

10 grudnia rano będzie próbny egzamin z biologii, a po południu z informatyki i z filozofii.

Próbny egzamin z geografii będzie 11 grudnia rano, a po południu na poziomie dwujęzycznym z języka angielskiego, francuskiego, hiszpańskiego, niemieckiego, rosyjskiego i z języka włoskiego.

Egzamin z matematyki na poziomie rozszerzonym będzie 12 grudnia rano, a po południu z historii.

13 grudnia rano będzie egzamin próbny na poziomie rozszerzonym z języka angielskiego, francuskiego, hiszpańskiego, niemieckiego, rosyjskiego i z języka włoskiego, a po południu z fizyki.

Próbny egzamin z chemii będzie 16 grudnia rano, a po południu z wiedzy o społeczeństwie.

Rano 17 grudnia będzie egzamin próbny z języka polskiego na poziomie rozszerzonym, a po południu z historii muzyki i z historii sztuki.

Od 5 do 17 grudnia: Intensywny okres przygotowań do matury

Arkusze egzaminacyjne na próbne egzaminy i nagrania (do egzaminów z języków obcych) CKE udostępniła dyrektorom szkół w wersji elektronicznej z wyprzedzeniem umożliwiającym powielenie ich dla uczniów.

Materiały do próbnych egzaminów zostaną również zamieszczone na stronie internetowej CKE, na stronach internetowych okręgowych komisji egzaminacyjnych w dniu, w których będzie przeprowadzany test z danego przedmiotu, odpowiednio o godz. 9.00 lub 14.00 tak, aby umożliwić wzięcie udziału w próbnym egzaminie także absolwentom i uczniom, którzy z różnych względów nie będą mogli uczestniczyć w nich w szkole.

Arkusze wypełnione przez uczniów sprawdzać będą nauczyciele w ich macierzystych szkołach.

Zasady oceniania rozwiązań zadań z próbnych egzaminów maturalnych z języków obcych na poziomie podstawowym i z matematyki na poziomie podstawowym zostaną zamieszczone przez CKE 11 grudnia, z egzaminu próbnego z języka polskiego na poziomie podstawowym – 13 grudnia, z pozostałych przedmiotów w dniu następującym po dniu, w którym przeprowadzany był test diagnostyczny z danego przedmiotu, o godz. 12.00, a w przypadku testów przeprowadzanych w piątek – w poniedziałek o godz. 12.00.

Przeprowadzenie testu diagnostycznego jest dobrowolne – przypomniał dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.

Test diagnostyczny w zakresie poziomu przygotowania uczniów do egzaminu ósmoklasisty i egzaminu maturalnego powinien być przeprowadzany wyłącznie w celu informacyjnym (tj. umożliwienia uczniom pracy z arkuszem egzaminacyjnym w czasie przeznaczonym na rozwiązanie zadań na egzaminie) oraz diagnostycznym (tj. zidentyfikowania wiadomości i umiejętności, które dany uczeń opanował już w stopniu zadowalającym, oraz wiadomości i umiejętności, które wymagają jeszcze doskonalenia) – zaznaczył Zakrzewski.

Podkreślił, że CKE za nieuzasadnione uważa "wystawianie ocen wyrażonych liczbą lub literą (w ramach oceniania bieżącego) na podstawie wyników testu diagnostycznego z poszczególnych przedmiotów uzyskanych przez danego ucznia".

Wskazał, że w próbnych egzaminach chodzi o przekazanie każdemu uczniowi wartościowej informacji zwrotnej poprzez wskazanie, co robi dobrze, a co wymaga poprawy.

Wyniki testów diagnostycznych mogą również służyć nauczycielom do zidentyfikowania zakresu wiadomości i umiejętności, które wymagają szczególnej uwagi. Należy również mieć świadomość, że zadania w arkuszach egzaminacyjnych będą obejmowały całość wymagań ogólnych i szczegółowych podstawy programowej kształcenia ogólnego, zatem przed przeprowadzeniem diagnozy wskazane jest poinformowanie uczniów, że niektórych zadań mogą nie być w stanie rozwiązać poprawnie, ponieważ dany zakres materiału nie był jeszcze omawiany podczas lekcji – zaznaczył. (PAP)

