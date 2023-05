Dziś matura z matematyki. O godz. 9.00 maturzyści przystąpili do pisemnego egzaminu z matematyki na poziomie podstawowym. Jest on obowiązkowy dla wszystkich maturzystów. Po godz. 14 CKE opublikuje arkusze z zdaniami maturalnymi. Arkusze opublikujemy krótko po tym, jak ujawni jest CKE, a zaraz potem eksperci zasiądą do przygotowania odpowiedzi, które podamy jak najszybciej.

W tym roku egzaminy maturalne przeprowadzane są w dwóch formułach. Tegoroczni absolwenci liceów ogólnokształcących to pierwszy rocznik, który uczył się w czteroletnim liceum i zdaje egzaminy w nowej formule (Formuła 2023). Z kolei tegoroczni absolwenci techników to ostatni rocznik, który skończy czteroletnie technikum i zdaje maturę w starej formule (Formuła 2015). Wraz z nimi maturę w tej formule zdają też tegoroczni absolwenci szkół branżowych II stopnia. Egzamin z matematyki na poziomie rozszerzonym będzie przeprowadzony w piątek 12 maja, rano. Aby zdać maturę, abiturient musi uzyskać minimum 30 proc. punktów z egzaminów obowiązkowych. W przypadku przedmiotu do wyboru nie ma progu zaliczeniowego, wynik z egzaminu służy tylko przy rekrutacji na studia. Prace maturzystów sprawdzą egzaminatorzy. Centralna Komisja Egzaminacyjna 7 lipca ogłosi wyniki tegorocznych matur. Tego też dnia maturzyści poznają swoje indywidualne wyniki. Po godz. 14, gdy CKE opublikuje arkusze z zadaniami, nasi eksperci będą je rozwiązywać, a my publikować. TUTAJ ZNAJDZIECIE ARKUSZ CKE Z MATEMATYKI NA POZIOMIE PODSTAWOWYM W FORMULE 2015 A poniżej będziemy publikować odpowiedzi do arkusza maturalnego z matematyki.