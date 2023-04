Co roku maturzyści przeszukują internet, szukając przecieków lub choćby sugestii dotyczących tego, co może pojawić się na egzaminie. Każdy z nich chce się przygotować na to, co go czeka. Jednak trzeba uważać na scam.

Co to jest scam?

Jest to forma wyłudzenia danych osobowych lub pieniędzy poprzez wzbudzenie zaufania, a następnie zastraszenie ofiary. Przykładem popularnego scamu może być oszustwo metodą na wnuczka, choć coraz częściej wyłudzenia dotyczą sfery Internetu. Scam może przybierać różne formy. Najczęściej są to wysyłane maile, ale też różnego rodzaju metody z wykorzystaniem usług internetowych. W otrzymanych mailach często pojawia się prośba z kliknięciem w link.

Na podejrzane linki trzeba też uważać, dostając wiadomości na popularnych komunikatorach od znajomych. Ich konta mogły zostać przejęte przez niepowołane osoby i kliknięcie w link może nas sporo kosztować. Matura 2023. Rozprawka. Co to jest i jak ją dobrze napisać?

Przecieki maturalne

Wielu uczniów już szuka przecieków! Chcą mieć przewagę czasową, lepiej sobie poradzić w nauce i uzyskać dobry wynik na maturze. Jednak szansa na wiarygodne przecieki jest niska. Przecieki to zadania, które zostały udostępnione przed rozpoczęciem egzaminu maturalnego. Zawierają często dokładne numery zadań, ich treść, a często także gotowe rozwiązanie lub odpowiedź, w przypadku zadań zamkniętych. Rozpowszechnianie przecieków jest nielegalne. Nie myl przecieków z pewniakami maturalnymi. Pewniaki to takie zadania, które zazwyczaj powtarzają się na egzaminach i są zgodne z wymaganiami maturalnymi ogłoszonymi przez CKE. Mówi się więc, że te zadania mogą z dużym prawdopodobieństwem pojawić się na egzaminie (ale np. w innym kontekście, z innymi danymi). Matura 2023. Notatka syntetyzująca. Jak ją napisać? PRZYKŁAD

Czas poświęcany na szukanie przecieków lepiej wykorzystać na przejrzenie arkuszy maturalnych z lat poprzednich. Arkusze egzaminacyjne z poprzednich lat. ZOBACZ>>>

Matura 2023 - najważniejsze terminy

W obecnym roku szkolnym egzaminy maturalne w sesji głównej przeprowadzone zostaną w dniach 4-23 maja. Dodatkowa sesja maturalna dla maturzystów, którzy z przyczyn zdrowotnych lub losowych nie będą mogli przystąpić do egzaminów w terminie głównym, odbędzie się od 1 do 19 czerwca. 28 kwietnia 2023 r. - zakończenie roku szkolnego dla maturzystów

- zakończenie roku szkolnego dla maturzystów od 4 do 23 maja 2023 r. - egzaminy pisemne w terminie głównym

- egzaminy pisemne w terminie głównym od 10 do 23 maja 2023 r. - egzaminy ustne w terminie głównym

- egzaminy ustne w terminie głównym od 1 do 19 czerwca 2023 r. - egzaminy w terminie dodatkowym

- egzaminy w terminie dodatkowym 7 lipca 2023 r. - ogłoszenie wyników

- ogłoszenie wyników od 21 do 22 sierpnia 2023 r. - egzaminy w terminie poprawkowym

od 21 do 22 sierpnia 2023 r. - egzaminy w terminie poprawkowym

8 września 2023 r. - ogłoszenie wyników egzaminów poprawkowych