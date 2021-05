Egzamin rozpoczął się o godz. 9.00. Trwał 120 minut.

Wszystko w porządku, nie mam żadnych sygnałów o nieprawidłowościach, które miałyby wpływ na przebieg dzisiejszego egzaminu - powiedział PAP po jego zakończeniu dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej Marcin Smolik.

Arkusze egzaminacyjne z angielskiego na poziomie podstawowym rozwiązywane w czwartek rano przez maturzystów Centralna Komisja Egzaminacyjna ma ujawnić po południu.

Matura 2021

Maturzyści muszą obowiązkowo przystąpić do trzech egzaminów pisemnych na poziomie podstawowym: z języka polskiego, matematyki i języka obcego nowożytnego.

Nie ma w tym roku obowiązkowych egzaminów ustnych. Zdawać je będą tylko ci maturzyści, którzy potrzebują wyniku z egzaminu ustnego przy rekrutacji na uczelnie za granicą.

Nie ma też w tym roku obowiązku przystąpienia do egzaminu z jednego przedmiotu na poziomie rozszerzonym, czyli do egzaminu z przedmiotu do wyboru. Chętni mogą przystąpić maksymalnie do egzaminów z sześciu takich przedmiotów.

Aby uzyskać maturę, abiturient musi uzyskać minimum 30 proc. punktów z egzaminów obowiązkowych.