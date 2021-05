Egzamin przebiegł spokojnie. Mieliśmy kilka szkół, w których rozpoczął się z opóźnieniem ze względu na ewakuację, bo szkoła otrzymała e-maila o rzekomym podłożeniu bomby – powiedział PAP zaraz po zakończeniu egzaminu dyrektor CKE Marcin Smolik.

Podkreślił, że wszystkie maile były fałszywe i w żadnej szkole nie wykryto najmniejszego zagrożenia. Policja i Centralne Biuro Śledcze Policji ocenia to zagrożenie jako bardzo niskie – poinformował szef Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.

Dodał, że poza tym nie było sygnałów o nieprawidłowościach w przebiegu egzaminu.

Egzamin rozpoczął się po godzinie 900. Trwał 170 minut.

Przeciek w podlaskim?

Fraza "Lalka ambicja" dynamicznie zaczęła zyskiwać zainteresowanie w Google Trends od godz. 7.17, podaje Onet.pl. I zastanawia się, czy doszło do przecieku?

„Zainteresowanie kluczowymi zapytaniami maturalnymi występowało przed egzaminem w województwie podlaskim”, dodaje Onet.pl.

Wiadomo też, że wpisywano także hasła: "motyw ambicji", "Wokulski" czy "ambicja w lekturach". Wielu szukało też streszczenia "Lalki" ("chociaż to ostatnie zapytanie nieszczególnie zaskakuje, gdyż tuż przed egzaminami zainteresowanie streszczeniami drastycznie rośnie").

Dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej Marcin Smolik informuje, że że sprawa zostanie zgłoszona na policję.

To kolejna tego typu sytuacja. Poprzednia miała miejsce w zeszłym roku - 8 czerwca ok. godz. 6.30 w woj. podlaskim zanotowano wzrost wyszukiwań w Google frazy "wesele elementy fantastyczne". Jak się potem okazało, temat matury z języka polskiego brzmiał: "Jak wprowadzenie elementów fantastycznych do utworu wpływa na przesłanie tego utworu? Rozważ problem i uzasadnij swoje zdanie, odwołując się do podanych fragmentów >Wesela<”.

Arkusze egzaminacyjne

Arkusze egzaminacyjne z polskiego na poziomie podstawowym rozwiązywane we wtorek przez maturzystów Centralna Komisja Egzaminacyjna ma ujawnić po południu.

Egzamin pisemny z języka polskiego na poziomie podstawowym pisany jest obowiązkowo przez wszystkich maturzystów. Chętni mogą pisać także egzamin z tego przedmiotu na poziomie rozszerzonym. Zostanie on przeprowadzony w przyszłym tygodniu w poniedziałek.

We wtorek po godz. 14.00 zacznie się egzamin z języka łacińskiego i kultury antycznej. Nie jest obowiązkowy. Łacina należy do tzw. przedmiotów do wyboru. Jest rzadko wybierana na maturze.