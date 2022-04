Nawet więcej niż co trzecia operacja wycięcia zmiany nowotworowej jelita grubego wiąże się z powikłaniami spowodowanymi błędną oceną stanu ukrwienia narządu. Takie komplikacje w najlepszym przypadku wymuszają zabieg korekcyjny, włączenie antybiotykoterapii i prowadzenie intensywnego nadzoru nad pacjentem. W najgorszym mogą wywołać stan zapalny, sepsę albo nawet zgon.

Z czego wynikają błędne oceny chirurgów? Mają oni ograniczone możliwości stawiania diagnozy. Medycy mogą wykorzystać technikę makroskopową oraz badanie palpacyjne - czyli, inaczej mówiąc, ocenić na oko i dotyk. Skuteczność tych metod zależy od doświadczenia i umiejętności chirurga. Ewentualnie mogą wykorzystać technikę fluorescencyjną, która polega na podaniu pacjentowi dożylnie znacznika chemicznego podświetlającego naczynia krwionośne na zielono, gdy korzysta się ze specjalnej kamery. Tyle że znacznik potrzebuje sporo czasu, aby dotrzeć do operowanego narządu, zaś obsługa sali operacyjnej musi ustawić źródło światła o odpowiedniej częstotliwości.

Prof. dr hab. Jacek Zieliński z Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego , chirurg z wieloletnim doświadczeniem, uznał, że operującym przysłużyłoby się proste w obsłudze narzędzie do dokonywania precyzyjnej oceny ukrwienia operowanych narządów przewodu pokarmowego (np. jelita cienkiego i grubego, przełyku czy fragmentów żołądka). Prowadzony przez niego zespół opracował projekt aparatu, a jego prototyp przygotowano na Politechnice Gdańskiej, która słynie z sekcji bioinżynierii medycznej.

Urządzenie składa się z sondy wyposażonej w czujniki pomiarowe i elektronicznej jednostki sterującej pozwalającej na odczyt danych. Tę chirurg zakłada na swoją rękę, a sonda jest wprowadzana do organizmu pacjenta przy użyciu szczypców, pozwalających na odpowiednie manewrowanie w układzie pokarmowym. Dzięki wykorzystaniu dwóch metod (optycznej i elektrycznej) sonda dostarcza informacje o stopniu wysycenia tkanek tlenem. Ułatwia to przeprowadzenie zespolenia zapewniającego poprawne gojenie się rany.

Opracowany zestaw posiada wiele zalet, wśród których najistotniejszymi są niewielki rozmiar, waga oraz poręczność. Skorzystanie z wynalazku nie wpływa na wydłużenie zabiegu operacyjnego, a jego zastosowanie jest bezpieczne dla pacjenta. Co najważniejsze, aparat pozwala uzyskać dokładną informację o stopniu ukrwienia operowanej tkanki. Co ciekawe, urządzenie gdańskich naukowców ma też możliwość wysyłania danych drogą radiową w standardzie Bluetooth. Dodatkowo istnieje możliwość archiwizacji zapisów, co umożliwi ich analizę statystyczną i dalszy rozwój algorytmów oceny ukrwienia.