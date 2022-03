Na przykładzie jabłek: wycina się z owocu kawałek skórki o średnicy 3 cm oraz grubości ok. 3-5 mm, a pozostały miąższ blenduje i wlewa do komory dyfuzyjnej. Kawałek skórki kładzie się na górze komory i opryskuje pestycydami. Następnie przez 24 godziny, co 60 minut, pobiera się 1 mililitr miąższu i bada - przy użyciu autorskiej metodyki analitycznej - czy pestycydy przedarły się do wewnątrz. Jeśli nie, to znaczy, że zastosowane środki chemiczne są bezpieczne dla konsumentów, bo można je łatwo zmyć pod bieżącą wodą. Jeśli jednak jakakolwiek ilość toksycznych substancji przedostała się do miąższu, oznacza to nie lada kłopot. Związki docierające do głębszych warstw owocu lub warzywa ulegają kumulacji, powodując skażenie żywności.