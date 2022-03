Dr hab. Agata Przekora-Kuśmierz tłumaczy, że hydrożel jest znacznie skuteczniejszy od zwykłego materiału opatrunkowego. Można go bowiem wzbogacić o dodatkowe bioaktywne związki , np. witaminy C i E, czynniki wzrostu (np. FGF), hormony (np. hydrokortyzon), kurkuminę i wiele innych. - Struktura opracowanego biomateriału tworzy na podrażnionym obszarze wilgotną warstwę niczym druga skóra, która stanowi najkorzystniejsze warunki do regeneracji komórek. Doskonale przylega też do powierzchni skóry - podkreśla badaczka.