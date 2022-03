Czym jest, uczą się już nawet dzieci w przedszkolach. Jak skutecznie z nim walczyć? Odpowiedź na to pytanie przysparza wielu kłopotów. Wynalazcy dwoją się i troją, oferując różne rozwiązania, z których najpopularniejsze są filtry lub chemiczne reaktory. Ich wykorzystanie ma poważne mankamenty - choćby to, że działają na niezbyt dużym obszarze, przez co nie są zbyt wydajne w miastach.

Naukowcy z Wydziału Energetyki i Paliw Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie zaproponowali inne rozwiązanie. Opracowali swoistą strzelbę o nazwie ITI, którą można rozbijać zastygłą w powietrzu temperaturową warstwę inwersyjną. Co to takiego? - To warstwa znajdująca się na wysokości ok. 50-300 m nad poziomem terenu, w której gradient temperatury powoduje, iż ciepłe powietrze nie unosi się do góry. Prowadzi to do gromadzenia się zanieczyszczeń przy gruncie - wyjaśnia dr inż. Janusz Zyśk, członek zespołu naukowców z AGH. I dodaje, że takie warstwy roztaczają się nie tylko nad Krakowem, lecz także nad wieloma innymi polskimi i zagranicznymi miastami.