rozwiń

Kiedy egzamin ósmoklasisty 2026?

Egzamin ósmoklasisty w roku szkolnym 2025/2026 odbędzie się w maju. Zgodnie z harmonogramem CKE, uczniowie przystąpią do egzaminu w trzech dniach, a każdy dzień będzie poświęcony innemu przedmiotowi. Jak co roku, egzamin rozpocznie się testem z języka polskiego, następnie uczniowie napiszą matematykę, a na końcu język obcy nowożytny. Egzamin ósmoklasisty jest obowiązkowy dla wszystkich uczniów kończących szkołę podstawową.

Reklama

Harmonogram egzaminu ósmoklasisty 2026

Centralna Komisja Egzaminacyjna podała szczegółowe terminy egzaminów. W roku 2026 uczniowie podejdą do egzaminu w następujących dniach:

  • 11 maja 2026 (poniedziałek) – język polski,
  • 12 maja 2026 (wtorek) – matematyka,
  • 13 maja 2026 (środa) – język obcy nowożytny.

Każdego dnia uczniowie rozpoczynają egzamin o godzinie 9:00 rano. Ważne jest, aby przybyć na miejsce odpowiednio wcześniej, ponieważ wejście do sali egzaminacyjnej wymaga okazania się dokumentem potwierdzającym tożsamość i zajęcia miejsca wyznaczonego przez komisję.

Złóż wniosek do 30 listopada. Możesz dostać 300 zł bez względu na dochód
Złóż wniosek do 30 listopada. Możesz dostać 300 zł bez względu na dochód

Zobacz również

Egzamin ósmoklasisty 2026. Termin dodatkowy

Dla uczniów, którzy z ważnych przyczyn losowych lub zdrowotnych nie będą mogli przystąpić do egzaminu w podstawowym terminie, przewidziano termin dodatkowy. Uczniowie muszą jednak zgłosić przyczynę swojej nieobecności i dostarczyć stosowne usprawiedliwienie, np. zaświadczenie lekarskie. Dzięki temu będą mogli podejść do egzaminu w późniejszym czasie, bez ryzyka utraty szansy na dostanie się do wybranej szkoły średniej.

Harmonogram egzaminu ósmoklasisty 2026 w terminie dodatkowym

W 2026 roku termin dodatkowy został wyznaczony na czerwiec. Egzaminy odbędą się według następującego planu:

  • 8 czerwca 2026 (poniedziałek) – język polski,
  • 9 czerwca 2026 (wtorek) – matematyka,
  • 10 czerwca 2026 (środa) – język obcy nowożytny.

Podobnie jak w terminie głównym, wszystkie egzaminy rozpoczną się o godzinie 9:00.

Egzamin ósmoklasisty 2026. Kiedy wyniki?

Wielu uczniów i rodziców z niecierpliwością czeka na wyniki egzaminu, ponieważ mają one kluczowe znaczenie w procesie rekrutacyjnym do szkół średnich. Wyniki egzaminu ósmoklasisty 2026 zostaną ogłoszone 3 lipca 2026 roku. Wtedy też uczniowie będą mogli odebrać zaświadczenia o wynikach w swoich szkołach. Dokument ten należy następnie złożyć w wybranej szkole ponadpodstawowej, aby wziąć udział w rekrutacji.

124 zł co miesiąc na dziecko od 5 do 18 roku życia w 2025 r.
124 zł co miesiąc na dziecko od 5 do 18 roku życia w 2025 r.

Zobacz również

Ile trwa egzamin ósmoklasisty?

Czas trwania egzaminu ósmoklasisty jest uzależniony od przedmiotu. Język polski trwa najdłużej – 150 minut, ponieważ wymaga nie tylko rozwiązania zadań testowych, ale również napisania dłuższej wypowiedzi. Matematyka przewidziana jest na 125 minut, a język obcy nowożytny na 110 minut. Warto dodać, że uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi mogą ubiegać się o wydłużenie czasu egzaminu, zgodnie z zaleceniami poradni psychologiczno-pedagogicznej.

Czy egzaminu ósmoklasisty można nie zdać?

Egzamin ósmoklasisty jest obowiązkowy, ale nie można go nie zdać w tradycyjnym tego słowa znaczeniu. Oznacza to, że niezależnie od liczby zdobytych punktów, uczeń otrzyma świadectwo ukończenia szkoły podstawowej. Wyniki egzaminu są jednak bardzo istotne w procesie rekrutacji do szkół ponadpodstawowych. Im lepszy wynik, tym większe szanse na dostanie się do wymarzonego liceum, technikum czy szkoły branżowej.