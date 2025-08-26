Kiedy egzamin ósmoklasisty 2026?

Egzamin ósmoklasisty w roku szkolnym 2025/2026 odbędzie się w maju. Zgodnie z harmonogramem CKE, uczniowie przystąpią do egzaminu w trzech dniach, a każdy dzień będzie poświęcony innemu przedmiotowi. Jak co roku, egzamin rozpocznie się testem z języka polskiego, następnie uczniowie napiszą matematykę, a na końcu język obcy nowożytny. Egzamin ósmoklasisty jest obowiązkowy dla wszystkich uczniów kończących szkołę podstawową.

Harmonogram egzaminu ósmoklasisty 2026

Centralna Komisja Egzaminacyjna podała szczegółowe terminy egzaminów. W roku 2026 uczniowie podejdą do egzaminu w następujących dniach:

11 maja 2026 (poniedziałek) – język polski,

12 maja 2026 (wtorek) – matematyka,

13 maja 2026 (środa) – język obcy nowożytny.

Każdego dnia uczniowie rozpoczynają egzamin o godzinie 9:00 rano. Ważne jest, aby przybyć na miejsce odpowiednio wcześniej, ponieważ wejście do sali egzaminacyjnej wymaga okazania się dokumentem potwierdzającym tożsamość i zajęcia miejsca wyznaczonego przez komisję.

Egzamin ósmoklasisty 2026. Termin dodatkowy

Dla uczniów, którzy z ważnych przyczyn losowych lub zdrowotnych nie będą mogli przystąpić do egzaminu w podstawowym terminie, przewidziano termin dodatkowy. Uczniowie muszą jednak zgłosić przyczynę swojej nieobecności i dostarczyć stosowne usprawiedliwienie, np. zaświadczenie lekarskie. Dzięki temu będą mogli podejść do egzaminu w późniejszym czasie, bez ryzyka utraty szansy na dostanie się do wybranej szkoły średniej.

Harmonogram egzaminu ósmoklasisty 2026 w terminie dodatkowym

W 2026 roku termin dodatkowy został wyznaczony na czerwiec. Egzaminy odbędą się według następującego planu:

8 czerwca 2026 (poniedziałek) – język polski,

9 czerwca 2026 (wtorek) – matematyka,

10 czerwca 2026 (środa) – język obcy nowożytny.

Podobnie jak w terminie głównym, wszystkie egzaminy rozpoczną się o godzinie 9:00.

Egzamin ósmoklasisty 2026. Kiedy wyniki?

Wielu uczniów i rodziców z niecierpliwością czeka na wyniki egzaminu, ponieważ mają one kluczowe znaczenie w procesie rekrutacyjnym do szkół średnich. Wyniki egzaminu ósmoklasisty 2026 zostaną ogłoszone 3 lipca 2026 roku. Wtedy też uczniowie będą mogli odebrać zaświadczenia o wynikach w swoich szkołach. Dokument ten należy następnie złożyć w wybranej szkole ponadpodstawowej, aby wziąć udział w rekrutacji.

Ile trwa egzamin ósmoklasisty?

Czas trwania egzaminu ósmoklasisty jest uzależniony od przedmiotu. Język polski trwa najdłużej – 150 minut, ponieważ wymaga nie tylko rozwiązania zadań testowych, ale również napisania dłuższej wypowiedzi. Matematyka przewidziana jest na 125 minut, a język obcy nowożytny na 110 minut. Warto dodać, że uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi mogą ubiegać się o wydłużenie czasu egzaminu, zgodnie z zaleceniami poradni psychologiczno-pedagogicznej.

Czy egzaminu ósmoklasisty można nie zdać?

Egzamin ósmoklasisty jest obowiązkowy, ale nie można go nie zdać w tradycyjnym tego słowa znaczeniu. Oznacza to, że niezależnie od liczby zdobytych punktów, uczeń otrzyma świadectwo ukończenia szkoły podstawowej. Wyniki egzaminu są jednak bardzo istotne w procesie rekrutacji do szkół ponadpodstawowych. Im lepszy wynik, tym większe szanse na dostanie się do wymarzonego liceum, technikum czy szkoły branżowej.