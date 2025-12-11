W wykazie prac legislacyjnych rządu opublikowano projekt ustawy o wygaszeniu rozwiązań wynikających z ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz o zmianie niektórych innych ustaw. Dokument obejmuje m.in. zmiany w zakresie finansowania zadań edukacyjnych.

"Ukraińcy zintegrowali się z polskimi uczniami"

"Po prawie czterech latach sytuacja uchodźców w Polsce jest bardziej stabilna, a instytucje publiczne i samorządy nauczyły się obsługiwać nowoprzybyłych cudzoziemców w ramach zwykłych procedur. Większość uchodźców znalazła zatrudnienie, ich dzieci uczęszczają do szkół i zintegrowały się z polskimi uczniami” – wskazano w uzasadnieniu. Podkreślono również, że dalsze utrzymywanie ustawy, zawierającej rozwiązania specjalne, może tworzyć ryzyko nierównego traktowania w kontekście ogólnych przepisów dotyczących cudzoziemców.

Pomoc tylko do końca roku szkolnego

Zgodnie z przedstawionym projektem regulacje dotyczące uczniów z Ukrainy mają być przedłużone do końca bieżącego roku szkolnego. Chodzi o przepisy obejmujące:

finansowanie dodatkowych zadań edukacyjnych,

możliwości zapewnienia bezpłatnego transportu do miejsc kształcenia,

pomoc materialną dla uczniów,

wyłączenie możliwości zezwolenia na spełnienie przez dziecko obowiązku szkolnego poza placówką,

nauczanie w oddziale przygotowawczym,

dodatkowe lekcje języka polskiego.

W szkołach, w których utworzono dodatkowy oddział w celu zapewnienia kształcenia, wychowania i opieki dzieciom i uczniom będącym obywatelami Ukrainy tylko do końca roku szkolnego ma też obowiązywać możliwość przydzielenia nauczycielowi, za jego zgodą, godzin ponadwymiarowych w wymiarze wyższym niż określony w Karcie nauczyciela. Ta sama zasada dotyczyć będzie nauczycieli języka polskiego w przypadku szkół, w których nie utworzono dodatkowego oddziału.

Zmiany w świadczeniach kompensacyjny

Projekt zakłada również zniesienia wymogu potwierdzenia znajomości języka polskiego w przypadku zatrudnienia na stanowisku pomocy nauczyciela lub na stanowisku asystenta międzykulturowego osoby nieposiadającej obywatelstwa polskiego. "Osoba zatrudniona na tym stanowisku musi posiadać znajomość języka polskiego w mowie i piśmie w stopniu umożliwiającym pomoc uczniowi, który nie zna języka polskiego albo zna go na poziomie niewystarczającym do korzystania z nauki" – wskazano w projekcie.

Projekt zakłada również zniesienie stosowania przepisu art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 22 maja 2009 r. o nauczycielskich świadczeniach kompensacyjnych w razie podjęcia przez uprawnionego pracy w placówkach edukacyjnych wymienionych w karcie nauczyciela na stanowisku: pomocy nauczyciela, nauczyciela języka polskiego lub nauczyciela prowadzącego dodatkową naukę języka polskiego, nauczyciela innego niż wymieniony powyżej, jeżeli w dniu nawiązania z nauczycielem stosunku pracy do szkoły uczęszcza co najmniej jeden uczeń będący obywatelem Ukrainy, w przypadku gdy przybył na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z terytorium Ukrainy od dnia 24 lutego 2022 r. w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium tego państwa.

Projekt ustawy obejmuje również przepisy dotyczące sposobów rozliczenia przez jednostki samorządu terytorialnego niewykorzystanych środków otrzymanych z Funduszu Pomocy na zadania oświatowe oraz przekazania informacji w tym zakresie do ministra właściwego do spraw finansów publicznych. MSWiA planuje, że Rada Ministrów przyjmie projekt ustawy do końca br.