Burmistrz Wadowic Bartosz Kaliński przypomniał w mediach społecznościowych, że miasto jest jedynym samorządem w kraju, który realizuje takie wypłaty. Tegoroczny nabór wniosków już się zakończył i trwa wypłata świadczeń. Skorzystało z tego 2793 mieszkańców, uczniów szkół podstawowych. Do rodzin trafi blisko 1,4 mln zł.

Na co można przeznaczyć bon?

Jednorazowe wsparcie 500 zł można dostać na każde dziecko w klasach I–VIII szkoły podstawowej, które mieszka na terenie gminy Wadowice – bez względu na to, gdzie chodzi do szkoły. Na co można przeznaczyć bon? "Na wszystko, co wspiera rozwój Twojego dziecka czyli wszelkie zajęcia pozalekcyjne, które pomagają rozwijać pasje i umiejętności" - napisał burmistrz na Facebooku.

Bon przysługuje na:

zajęcia plastyczne,

muzyczne,

sportowe,

korepetycje,

warsztaty naukowe

Wadowicki bon edukacyjny także w przyszłym roku

W zeszłym roku Wadowice wypłaciły 2 826 świadczeń dla 2 154 rodzin, przekazując łącznie 1 413 000 zł na edukację. To pomoc dla rodziców w pokryciu kosztów poniesionych na dowolne zajęcia dodatkowe dla dzieci. Urząd miejski nie weryfikuje wydatków.

Świadczenie nie jest opodatkowane. Przysługuje jednemu z rodziców dziecka uczęszczającego do szkoły podstawowej, który jako pierwszy złożył wniosek, posiada pełne prawa rodzicielskie i mieszka w gminie Wadowice.

Wadowicki bon edukacyjny, czyli jednorazowa wypłata 500 zł dla dziecka na sfinansowanie dowolnych zajęć pozalekcyjnych, będzie kontynuowany w 2026 roku – poinformowała PAP rzecznik magistratu Małgorzata Targosz-Storch. Samorząd finansuje go ze swojego budżetu. Jak dodała, to kwota około 1,5 mln zł.