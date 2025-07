1000 złotych miesięcznie dla tegorocznych maturzystów na rok akademicki 2025/2026

Ruszyła 24. edycja programu stypendiów pomostowych, skierowanego do tegorocznych maturzystów pochodzących z małych miejscowości. Kandydaci będą mogli ubiegać się o wsparcie finansowe na pierwszy rok dziennych studiów akademickich. Stypendium wynosi 10 000 zł i wypłacane jest w comiesięcznych ratach po 1000 zł przez cały rok akademicki. Oprócz wsparcia finansowego, uczestnicy programu zyskują dostęp do oferty rozwojowej obejmującej warsztaty, szkolenia i konferencje rozwijające kompetencje miękkie i umiejętności potrzebne na rynku pracy. Dodatkowo, najaktywniejsi i najzdolniejsi stypendyści będą mieli możliwość ubiegania się o stypendia na kolejne lata studiów, II, III i IV rok, a także o dofinansowanie nauki języków i zagraniczne staże. Co ważne, status stypendysty pozostaje aktywny do końca studiów, nawet jeśli w późniejszych latach nie będzie się już pobierać świadczenia finansowego – dostęp do rozwoju nadal pozostaje otwarty.

Reklama

Kto może ubiegać się o stypendium pomostowe?

Aby móc ubiegać się o stypendium pomostowe w ramach 24. edycji programu na rok akademicki 2025/2026, kandydat musi spełnić szereg warunków formalnych i dodatkowych kryteriów. Oto, kto może starać się o to wsparcie:

Kryteria podstawowe:

ukończenie liceum, technikum lub szkoły branżowej II stopnia i zdanie matury w roku 2025;

przyjęcie na I rok dziennych studiów pierwszego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich w polskiej uczelni akademickiej publicznej;

pochodzenie z miejscowości liczącej maksymalnie 20 tysięcy mieszkańców (wieś lub małe miasto);

dochód brutto na osobę w rodzinie nieprzekraczający 3 266 zł (według danych z czerwca 2025);

uzyskanie co najmniej 100 punktów na maturze (zgodnie z algorytmem obliczania punktów dostępnym w programie).

Reklama

Dodatkowo należy spełnić co najmniej jeden z poniższych warunków:

być finalistą ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej (lista olimpiad określona w regulaminie);

pochodzić z rodziny wielodzietnej (minimum troje dzieci), być wychowankiem rodziny zastępczej lub domu dziecka (dotyczy także osób usamodzielnionych);

posiadać rekomendację organizacji pozarządowej współpracującej z programem w danym roku (lista dostępna na stronie programu).

Jak złożyć wniosek o stypendium pomostowe?

Aby otrzymać stypendium pomostowe na rok akademicki 2025/2026, należy przejść przez dwuetapowy proces rekrutacyjny, który rozpoczyna się od złożenia wniosku online. Aplikację w systemie elektronicznym, dostępnym pod adresem stypendia-pomostowe.pl, można wypełniać od 8 lipca do 18 sierpnia 2025 roku do godziny 16:00. Następnie należy wydrukować wypełniony formularz, podpisać go, dołączyć wymagane załączniki (ich wykaz znajduje się na końcu papierowej wersji wniosku) i wysłać na wskazany adres, przy czym o zachowaniu terminu decyduje data stempla pocztowego.