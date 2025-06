Zasady dotyczące rozpoczęcia i zakończenia roku szkolnego określa rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki w sprawie organizacji roku szkolnego. Dokument ten ustala m.in. daty rozpoczęcia nauki, dni wolne od zajęć dydaktycznych, a także dzień zakończenia zajęć edukacyjnych. Co ważne, zgodnie z rozporządzeniem, rok szkolny w Polsce kończy się zawsze w najbliższy piątek po 20 czerwca. Oznacza to, że nie jest to data stała i co roku może przypadać w nieco innym terminie, zależnie od kalendarza.

W 2025 roku wspomniany piątek przypada dopiero 27 czerwca, co oznacza, że uczniowie będą musieli poczekać nieco dłużej na zasłużony wypoczynek.

Kiedy zakończenie roku szkolnego 2024/2025?

Zakończenie roku szkolnego 2024/2025 odbędzie się w piątek, 27 czerwca 2025 roku. Tego dnia uczniowie odbiorą świadectwa, pożegnają się z nauczycielami i rozpoczną wakacje. To późniejszy termin niż w wielu poprzednich latach – dla porównania, w 2024 roku ostatni dzień szkoły przypadł na 21 czerwca.

Warto podkreślić, że dotyczy to wszystkich typów szkół: podstawowych, liceów, techników, szkół branżowych oraz specjalnych.

Czy za rok zakończenie roku szkolnego też będzie tak późno?

To pytanie pojawia się nie tylko wśród uczniów, ale również rodziców i nauczycieli planujących wakacje. Dobra wiadomość jest taka, że w kolejnym roku szkolnym – 2025/2026 – zakończenie roku odbędzie się wcześniej. W 2026 roku najbliższy piątek po 20 czerwca przypada 26 czerwca, więc różnica będzie minimalna – ale formalnie o jeden dzień szybciej.

Najwcześniej zakończenie roku szkolnego może wypaść 21 czerwca, a najpóźniej 27 czerwca – zależnie od tego, w jaki dzień tygodnia przypada 20 czerwca w danym roku. Jeśli 20 czerwca to piątek – to właśnie wtedy kończy się rok. Jeśli przypada wcześniej (np. w środę), to zakończenie wypada w pierwszy piątek po tej dacie.

Dlatego też termin zakończenia roku szkolnego nie jest sztywny, ale co roku zmienia się w zależności od kalendarza. Mimo że różnice te są stosunkowo niewielkie, mają realny wpływ na długość wakacji – zwłaszcza gdy zaplanowane są już wcześniej urlopy rodzinne, kolonie lub obozy.

Ile będą trwały wakacje 2025?

Zgodnie z przepisami, wakacje trwają do końca sierpnia. Rok szkolny 2025/2026 rozpocznie się w poniedziałek, 1 września 2025 roku. To oznacza, że uczniowie będą mieli dokładnie 65 dni wakacji – od soboty 28 czerwca do niedzieli 31 sierpnia 2025 roku.

Warto zauważyć, że w latach, gdy zakończenie roku szkolnego przypada wcześniej, wakacje mogą trwać nawet 70 dni. Tym razem będą więc o kilka dni krótsze.

Dłuższy czas w szkole pod koniec czerwca to także wyzwanie organizacyjne – zwłaszcza w przypadku szkół bez klimatyzacji, gdzie wysokie temperatury mogą utrudniać efektywne prowadzenie zajęć. W praktyce ostatnie dni nauki to często czas podsumowań, wycieczek i szkolnych uroczystości, ale formalnie nadal są to dni zajęć dydaktyczno-wychowawczych.