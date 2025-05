Wakacje w tym roku zaczną się późnej niż zwykle

Rok szkolny 2024/2025 jest wyjątkowo długi, w związku z czym wakacje w tym roku zaczną się później niż zwykle. Zgodnie z paragrafem 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego, zajęcia dydaktyczno-wychowawcze kończą się w najbliższy piątek po dniu 20 czerwca. W 2025 roku przypada to w najpóźniejszym z możliwych terminów, czyli dopiero 27 czerwca. Dobra wiadomość jest taka, że uczniowie mają trochę więcej czasu na ewentualne poprawki, ponieważ terminy wystawiania ocen końcowych również przesuną się w czasie.

Reklama

Wystawianie ocen końcowych. Podstawa prawna

Kwestie terminów wystawiania ocen końcowych nie są regulowane przez ogólnokrajowe przepisy prawa. W artykule 44g ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. 1991 nr 95 poz. 425) ustawodawca wskazuje, że przed klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej nauczyciele poszczególnych przedmiotów oraz wychowawca klasy mają obowiązek poinformować ucznia i jego rodziców o przewidywanych ocenach końcowych, zarówno z przedmiotów, jak i z zachowania, zgodnie z terminami i formą ustalonymi w statucie szkoły.

Reklama

Szkoła może indywidualnie ustalić termin wystawienia oceny końcowej

Każda szkoła ma prawo do ustalenia własnych terminów dotyczących wystawiania ocen końcowych, jednak muszą one być zgodne z ogólnym harmonogramem roku szkolnego. W praktyce oznacza to, że nauczyciele muszą wystawić oceny końcowe na tyle wcześnie, aby możliwe było przeprowadzenie rad klasyfikacyjnych. Jak to wygląda w praktyce? Rada klasyfikacyjna odbywa się zazwyczaj na około tydzień przed końcem roku szkolnego, czyli około 20 czerwca 2025 r. Przed tym terminem muszą więc zostać wystawione oceny końcowe. Oceny proponowane wystawia się zazwyczaj od około miesiąca do dwóch tygodni wcześniej, by dać uczniom możliwość ewentualnej poprawy lub uzupełnienia brakujących ocen.

Powyższe daty są jedynie orientacyjne. Szczegółowych informacji dotyczących terminów wystawiania ocen w konkretnej szkole należy szukać w wewnętrznym harmonogramie roku szkolnego, który opracowywany jest na podstawie zapisów zawartych w statucie placówki.

Terminy wystawiania ocen końcowych w szkołach w roku szkolnym 2024/2025

Terminy wystawienia ocen końcowych mogą się nieznacznie różnić w poszczególnych szkołach, dlatego uczniowie i rodzice powinni zapoznać się z harmonogramem obowiązującym w ich placówce. Poniżej daty wystawiania ocen końcowych w wybranych szkołach:

Szkoła Podstawowa nr. 1 im. Janusza Kusocińskiego w Ożarowie Mazowieckim

do 2 czerwca 2025 wystawienie proponowanych ocen rocznych;

do 16 czerwca 2025 wystawienie ocen rocznych.

Zespół Szkół nr 18 w Warszawie

do 6 czerwca 2025 wystawienie proponowanych ocen rocznych;

do 20 czerwca 2025 wystawienie ocen rocznych.

Zespół Szkół nr 18 we Wrocławiu

do 29 maja 2025 wystawienie proponowanych ocen rocznych;

do 16 czerwca 2025 wystawienie ocen rocznych.

Czasu na poprawę ocen coraz mniej

Zbliżające się terminy wystawiania ocen końcowych oznaczają, że uczniowie mają coraz mniej czasu na poprawę ocen. Nauczyciele zobowiązani są do poinformowania uczniów o przewidywanych ocenach, aby uczniowie mieli realną szansę na poprawę. W części szkół propozycje ocen są już znane, w pozostałych uczniowie poznają je w ciągu kilku najbliższych dni. Zatem to ostatni dzwonek, by jeszcze przed wakacjami wziąć się do nauki i poprawić niesatysfakcjonujące oceny.